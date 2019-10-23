شكرا لقرائتكم خبر عن صراع نارى بين الريال ويونايتد على خطف «سانشو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بدأ فلورنتينو بيريز، رئيس نادى ريال مدريد الإسبانى، فى تجهيز قائمة المطلوبين للتعاقد معهم خلال فترة الانتقالات الشتوية، يناير المقبل، وذلك من أجل تدعيم صفوف الميرنجى بصفقات قوية لاستعادة هيبة الملكى من جديد، سواء فى الدورى الإسبانى أو دورى أبطال أوروبا.

وكان ريال مدريد قد تلقى هزيمة مفاجئة أمام ريال مايوركا، السبت الماضى، بهدف دون مقابل، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدورى الإسبانى، والتى على إثرها فقد صدارة الليجا لصالح برشلونة.

وقالت صحيفة «ديلى ميل» الإنجليزية، إن ريال مدريد يستهدف التعاقد مع الإنجليزى جادون سانشو، نجم بوروسيا دورتموند، الذى تألق طوال الفترة الماضية، منذ انتقاله من مانشستر سيتى إلى أسود الفيستيفال فى عام 2017 مقابل 8 ملايين جنيه إسترلينى.

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وأوضحت الصحيفة أن رئيس نادى ريال مدريد يُجهز عرضًا يبلغ 80 مليون يورو من أجل الحصول على الموهبة الإنجليزية قبل مانشستر يونايتد الذى أبدى رغبته فى التعاقد مع اللاعب منذ فترة.

وكان نادى بوروسيا دورتموند الألمانى فرض غرامة مالية قيمتها 100 ألف يورو ضد سانشو، بسبب تأخر عودته إلى النادى بعد الانتهاء من المشاركة مع منتخب بلاده.

وأضافت أن النرويجى إيرلينج هالاند، الذى يلعب فى صفوف ريد بول سالزبورج النمساوى، دخل أيضًا دائرة المطلوب التعاقد معهم من قبل نادى ريال مدريد، خاصة بعد تألقه، حيث أحرز 19 هدفًا فى 16 مباراة لعبها بجميع المسابقات هذا الموسم.

يذكر أن تقارير إسبانية كانت قد أشارت مؤخرًا إلى اقتراب البرتغالى جوزيه مورينيو، المدير الفنى السابق لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزى، من العودة مرة أخرى لتدريب ريال مدريد، لاسيما أن جماهير الميرنجى أبدت غضبها من الفرنسى زين الدين زيدان، وطالبت بضرورة رحيله.