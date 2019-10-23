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جدة - عمرو شويل موعد مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت في دوري أبطال أفريقيا

يواجه الزمالك نظيرة جينيراسيون بطل السنغال غدٍا الخميس فى تمام الساعة الثامنة مساءً في إياب دور الـ 32 بدوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت في دوري أبطال أفريقيا



يخوض الفريق الاول لكرة القدم للنادي الزمالك، تدريبة الختامي غدا علي ستاد السلام ، استعدادا لمواجهة جينيراسيون فوت بطل السنغال.

كما أدى لاعبو الفريق بالنادي ، حصة تأهيلية وبدنية خاصة علي هامش المران المقام حاليا، ركز خلالها رودريجيز مدرب الاحمال، بالتنسيق مع الجهاز الفني بقيادة المدير الفني ميتشو ، مع اللاعبين علي بعض امور تأهيلية معينة وفقا للبرنامج المتفق عليه.

حيث خاض اللاعبون سباق سرعات في مسافة قصيرة ، اعقبها تقسيم الملعب لمربعات أدوا خلالها تدريبات بالكرة.





موعد مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت في دوري أبطال أفريقيا



يفاضل مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضي منصور بين السعودية والامارات لخوض الفريق الكروي الأول معسكر خلال فترة توقف الدوري المقبلة والتي تبدأ في 5 نوفمبر المقبل.

ويخوض الزمالك معسكر مغلق خلال فترة التوقف يتخلله عدة مباريات ودية مع فرق خارجية لتجهيز اللاعبين لاستئناف الدوري وتحديدا مباراة الأهلي والزمالك المقرر اقامتها عقب استئناف الدوري مرة اخري.

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موعد مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت في دوري أبطال أفريقيا



يصل طاقم الحكام المكلف بادارة مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالي غدًا الأربعاء ، حيث ستقام المواجهة فى الخميس المقبل في إياب دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا.

وأسند الكف إدارة المبارة تحيكميا إلى طاقم التحكيم المكون من : الكاميرونى أليوم نيانت حكم ساحة ويعاونه كل من ايفيس جاى نوبى مساعد أول وساندا أومارو مساعد ثانى وجيانوت فرانك بيتو حكم رابع ويراقب الحكام الغانى محمدوا نور الدين.

وصل الفوج الأخير من بعثة فريق جينيراسيون فوت السنغالى، إلى القاهرة، صباح اليوم الثلاثاء، استعدادا لمواجهة الزمالك، فى إياب دور الـ 32 بدوري ابطال افريقيا، والمقرر لها يوم الخميس المقبل، حيث وصل فجر اليوم الـ 5 لاعبين الذين شاركوا مع منتخب السنغال للمحليين في مباراة غينيا والتي خسرها منتخب السنغال بركلات الترجيح 3/1 في تصفيات أمم افريقيا للمحليين.

وكانت بعثة الفريق السنغالي قد وصلت القاهرة علي 3 أفواج استعدادا لمواجهة الزمالك يوم الخميس، و من المنتظر ان يصل رئيس النادي للقاهرة خلال الساعات المقبلة لمؤازرة فريقه في المباراة الهامة.

ويخوض جينيراسيون تدريبه الأساسي الأربعاء المقبل على ملعب السلام الذى يستضيف اللقاء والذى يبحث فيه الزمالك عن تحقيق الانتصار وتعويض خسارة الذهاب بهدفين مقابل هدف.

وكان الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" قرر إعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون بعد الأزمة الأخيرة التى نشبت بين الفريقين وتمسك الفريق السنغالي بعدم تعديل موعد وملعب المباراة.