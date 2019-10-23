بعد تأجيل الدوري تعليق ناري من «عصام الحضري»

الموجز هاجم الكابتن «عصام الحضري» حارس مرمى منتخب مصر الأسبق، قرار تأجيل مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز, لحين الانتهاء من بطولة كأس الأمم للشباب . وكتب «الحضري» تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا : " من بعد ما كنا اقوى دوري فى المنطقة العربية والإفريقية .. دلوقتى مش عارفين لا نرجع جمهور ولا نحدد ملاعب للفرق ولا حتى جدول منتظم .. وأختتم : الدوري المصري ايتها الروح التى تفتت ارقد فى سلام "".

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