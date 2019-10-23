دوري الأبطال.. ريال مدريد يُسقط جالطة سراي.. وثلاث خماسيات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة و(د ب أ):

حقق فريق ريال مدريد الإسباني فوزه الأول في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا وتغلب على مضيفه جالطة سراي التركي 1 /صفر اليوم الثلاثاء في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الأولى.

- المجموعة الأولى:

يدين ريال مدريد بفوزه على جالطة سراي إلى نجم وسطه الألماني توني كروس الذي سجل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 18 على ملعب تورك تيليكوم

وفي المباراة الأخرى بالمرحلة ذاتها، اكتسح باريس سان جيرمان الفرنسي مضيفه كلوب بروج البلجيكي 5 /صفر.

سجل الأرجنتيني ماورو إيكاردي هدفين في الدقيقتين السابعة و63 وأضاف نجم المنتخب الفرنسي كيليان مبابي ثلاثة أهداف (هاتريك) في الدقائق 61 و79 و83 ليحقق سان جيرمان بذلك فوزه الثالث على التوالي.

ويتصدر سان جيرمان المجموعة الأولى بتسع نقاط من ثلاثة انتصارات متتالية ويحل ريال مدريد في المركز الثاني بأربع نقاط من فوز وهزيمة وتعادل ويأتي كلوب بروج في المركز الثالث بنقطتين فيما يتذيل جالطة سراي ترتيب المجموعة بنقطة واحدة.

- المجموعة الثانية:

فاز بايرن ميونخ الألماني على ضيفه أولمبياكوس اليوناني 3 / 2.

تقدم أولمبياكوس في الدقيقة 22 عن طريق المغربي يوسف العربي، لكن البولندي روبرت ليفاندوفسكي أدرك التعادل للفريق الألماني في الدقيقة 33.

وعاد بايرن للتقدم في الشوط الثاني، حيث سجل ليفاندوفسكي هدفه الثاني له ولفريقه في الدقيقة 62، قبل أن يضيف الفرنسي كورنتين توليسو الهدف الثالث في الدقيقة 74.

وفي الدقيقة 78 سجل البرازيلي جويلرمي الهدف الثاني لأولمبياكوس .

ورفع بايرن ميونخ رصيده إلى تسع نقاط في صدارة المجموعة، فيما تجمد رصيد أولمبياكوس عند نقطة واحدة في المركز الرابع والأخير بالمجموعة.

وفي المباراة الثانية، فاز توتنهام الإنجليزي على ضيفه ريد ستار بلجراد الصربي 5 / صفر.

وسجل أهداف توتنهام كل من هاري كين في الدقيقتين التاسعة و 72، فيما سجل الكوري هيونج مين سون هدفين في الدقيقتين 16 و44، بينما سجل الأرجنتيني إيريك لاميلا هدف في الدقيقة 57.

ورفع توتنهام رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثاني، فيما تجمد رصيد ريد ستار عند النقطة الثالثة في المركز الثالث.

- المجموعة الثالثة:

قلب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي تأخره بهدف أمام ضيفه أتالانتا الإيطالي إلى فوز 5 / 1.

وتقدم أتالانتا بهدف سجله روسلان مالينوفسكي في الدقيقة 28 من ركلة جزاء ، قبل أن يسجل سيرخيو أجويرو هدفين لمانشستر سيتي في الدقيقتين 34 و38 من ركلة جزاء لينتهي الشوط الأول بتقدم مانشستر سيتي 2 / 1.

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وفي الشوط الثاني، تقمص رحيم سترلينج دور البطولة لمانشستر سيتي وسجل ثلاثة أهداف (هاتريك) في الدقائق 58 و64 و69 لينتهي اللقاء بفوز مانشستر سيتي 5 / 1.

وشهدت المباراة طرد فيل فودين لاعب مانشستر سيتي في الدقيقة 82.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى تسع نقاط ليعزز صدارته لترتيب المجموعة فيما يظل أتالانتا بلا نقاط في قاع الترتيب.

وفي المباراة الثانية، خيم التعادل 2/2 على المباراة التي جمعت شاختار دونيتسك الأوكراني بضيفه دينامو زغرب الكرواتي.

وتقدم شاختار بهدف سجله يفجن كونوبليانكا في الدقيقة 17 وتعادل داني أولمو لدينامو زغرب في الدقيقة 25 لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1/1.

وفي الشوط الثاني، سجل دينامو زغرب الهدف الثاني عن طريق ميسلاف أورسيتش في الدقيقة 60 من ركلة جزاء وتعادل دوملسون كورديرو دوس سانتوس لشاختار في الدقيقة 75.

ورفع شاختار رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثالث بفارق الأهداف خلف دينامو زغرب صاحب المركز الثاني.

- المجموعة الرابعة:

استعاد فريق يوفنتوس الإيطالي صدارة المجموعة الرابعة بدوري أبطال أوروبا عقب فوزه على لوكوموتيف موسكو الروسي 2 / 1.

وتقدم لوكوموتيف بهدف سجله أليكسي ميرانشوك في الدقيقة 30 قبل أن يسجل باولو ديبالا هدفين ليوفنتوس في الدقيقتين 77 و79.

ورفع يوفنتوس رصيده إلى سبع نقاط في صدارة الترتيب، بفارق الأهداف أمام أتلتيكو مدريد، وتوقف رصيد لوكوموتيف عند ثلاث نقاط في المركز الثالث.

ويلتقي الفريقان مرة أخرة يوم 6 نوفمبر المقبل في الجولة الرابعة من المسابقة.

ويستعد يوفنتوس لمواجهة ليتشي يوم السبت المقبل في الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي، فيما يلعب لوكوموتيف مع سبارتاك موسكو يوم الاحد المقبل.

وفي المباراة الثانية، انتزع فريق أتلتيكو مدريد الإسباني فوزا صعبا من ضيفه باير ليفركوزن الألماني 1 / صفر.

ويدين أتلتيكو مدريد بالفضل في هذا الفوز للاعبه ألفارو موراتا الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 78.

وجاء الهدف من هجمة منظمة بدأت بتمريرة من توماس ليمار إلى رونان لدوي في الجانب الأيسر، ليلعب كرة عرضية متقنة قابلها ألفارو موراتا بضربة رأس قوية لتلمس الكرة يد الحارس اوكاس هراديكي حارس ليفركوزن قبل أن تعانق الشباك.

ورفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثاني بفارق الأهداف خلف يوفنتوس، ، وظل فريق باير ليفركوزن في قاع الترتيب بلا نقاط.