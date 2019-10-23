الارشيف / اخبار الرياضه

مصدر بالأهلي يكشف السبب الحقيقي لعدم اقامة القمة بعد توقف الدوري مباشرة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كشف مصدر بالنادي الأهلي عن ترحيب النادي بعدم إقامة مبارة القمة المؤجلة مع نادي الزمالك عقب نهاية بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عاما بسبب فترة التوقف الطويلة ، في ظل احتمالات تأثر الفريق على الصعيد الفني نتيجة فترة التوقف الطويلة التي تستمر لمدة شهر ونصف، وهو ما لا يتوافق مع مصلحة الأهلي في خوض اللقاء قبل استعادة حساسية

المباريات والمستوى الفني والبدني الذي كان عليه اللاعبين قبل التوقف.

 

وأشار المصدر الى إن هناك هناك عامل آخر وهو إن أول مباراة للفريق بعد فترة التوقف ستكون يوم 25 نوفمبر ، ويليها خوض الفريق لمواجهة قوية للغاية يوم 29 نوفمبر أمام النجم الساحلي التونسي في أول لقاءاته بدور

المجموعات بدوري أبطال أفريقيا ، وهي مواجهة هامة للغاية أمام المنافس الأبرز للأهلي على ملعب رادس ، وبالتالي ليست من مصلحة الأهلي خوض مباراة هامة وجماهيرية ذات حساسية كبيرة أمام الزمالك قبل أربعة أيام من مواجهة النجم.

وجاء ترحيب الاهلي بعدم إقامة اللقاء عقب فترة التوقف متماشيا مع الرغبة في الإستعداد بشكل مناسب لمواجهة النجم الساحلي في إطار المنافسة على لقب البطولة الذي يمثل هدفا أساسيا للفريق من أجل التتويج باللقب والمشاركة في كأس العالم للأندية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصدر بالأهلي يكشف السبب الحقيقي لعدم اقامة القمة بعد توقف الدوري مباشرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا