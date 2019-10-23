رياضة | 25 لاعبًا في قائمة المنتخب خلال معسكر نوفمبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 25 لاعبًا في قائمة المنتخب خلال معسكر نوفمبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن محمد بركات مدير منتخب مصر، أن الجهاز الفني للفريق القومي، سيضم 25 لاعبًا تقريبًا في معسكر الفراعنة خلال شهر نوفمبر المقبل.

وكشف بركات في تصريحات عبر فضائية صدى البلد، إن معظم اللاعبين سيكونوا من المجموعة التي انضمت في معسكر أكتوبر الماضي.

وأنهي مدير المنتخب تصريحاته، أن الجهاز الفني يعمل على تحقيق نتائج جيدة أمام كينيا وجزر القمر في تصفيات أمم أفريقيا لتحقيق هدف الصعود للبطولة.

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