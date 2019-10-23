الامارات | الوصل أمام «الإتي».. لقاء الفرصة الأخيرة لريجيكامب

شكرا لقرائتكم خبر عن الوصل أمام «الإتي».. لقاء الفرصة الأخيرة لريجيكامب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يأمل الوصل تخطي كبوته المحلية، عندما يستضيف على ملعبه في زعبيل اتحاد جدة السعودي، عند السابعة والنصف من مساء اليوم، في ذهاب دور الـ16 بكأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال لكرة القدم.

ولن يتحمل الإمبراطور، بقيادة مدربه الروماني لورينت ريجيكامب، أي سقوط كروي آخر بعد الانتكاسة التي تعرض لها في دوري الخليج العربي والتي أقبعته في المركز الأخير بنقطة واحدة، في واحدة من أسوأ نتائج الفريق بالدوري، إذ لم يسبق أن احتل هذا المركز سوى في موسم 87-88، حينما حل بالمركز الأخير في الجولتين الأولى والثانية قبل أن ينتفض ويحرز لقب الدوري في هذا الموسم.

ويبدو استقرار الوصل عالقاً بنتيجة هذه المواجهة التي يعول عليها مسؤولو النادي الكثير لعودة الهدوء، بعد العاصفة القوية التي هبت على زعبيل من محبيه وجماهيره، والمطالبة بتغييرات واسعة تشمل الإدارة والمدرب معاً.

ولن تقبل المواجهة القسمة على اثنين، نظراً لظروف الوصل، وأيضاً اتحاد جدة، اللذين يمران بالظروف نفسها، ويرغبان في تصحيح أوضاعهما بنتيجة إيجابية تُعيد الثقة بينهما وبين جماهيرهما الغاضبة بسبب تراجع النتائج.

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ويُعاني الاتحاد هو الآخر في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد نتائجه المخيبة التي حققها أخيراً، ونيله أربع هزائم آخرتها الخسارة أمام الوحدة ليتجمد رصيده عند تسع نقاط، يحتل بها المركز الثامن بعد مرور سبع جولات، ما دفعه إلى إقالة مدربه التشيلي لويس سييرا من تدريب الفريق، وتعيين المدرب الوطني محمد العبدلي.

وتعاقد فريق الاتحاد مع سييرا في فبراير الماضي، خلفاً للمدرب الكرواتي سلافن بيليتش، إذ نجح في المحافظة على بقاء الفريق بدوري المحترفين، لكنه خرج أمام الهلال من ربع نهائي دوري أبطال آسيا، كما عانى في الدوري بالموسم الحالي.

وما يزيد الضغوط على الوصل دخول اتحاد جدة المواجهة برغبة الثأر، بعد أن التقيا وجهاً لوجه في النسخة الماضية للبطولة العربية، واستطاع الوصل الفوز وحجز مقعد في الدور ثمن النهائي، بعد أن تعادل في جدة 1-1، وتعادل سلباً في دبي.

وستكون آمال الوصل مُعلقة اليوم على لاعبيه الأجانب، خصوصاً البرازيليين: ليما، وويلتون سواريز، اللذين لم يقدما المردود المطلوب منهما منذ بداية الموسم، خصوصاً الأخير الذي لايزال عاجزاً عن الوصول لشباك المنافسين، رغم تألقه في الموسم الماضي مع الشارقة.

ويتوجب على الإمبراطور الحذر دفاعياً، خصوصاً مع الاحتمالية المتوقعة لعودة عدد من نجوم الاتحاد لتلك المواجهة، خصوصاً المغربي مروان داكوستا، والصربي ألكسندر بريوفيتش، اللذين ظهرا في تدريبات «الإتي» في دبي بعد فترة غياب بداعي الإصابة.