الامارات | كولسيرتس يقفز 61 مركزاً في «السباق إلى دبي للغولف»

شكرا لقرائتكم خبر عن كولسيرتس يقفز 61 مركزاً في «السباق إلى دبي للغولف» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق لاعب الغولف، البلجيكي نيكولاس كولسيرتس، قفزة كبيرة أحيا بها آماله في المشاركة ببطولة جولة موانئ دبي العالمية التي تُقام نوفمبر المقبل على ملاعب عقارات جميرا للغولف، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، حيث أصبح قريباً من «التوب 50» في «السباق إلى دبي» بعد أن توّج بلقب بطولة فرنسا الفتوحة.

وبهذا الفوز قفز كولسيرتس من المركز 114 إلى المركز 53، ليقطع 61 مركزاً دفعة واحدة في «السباق إلى دبي» بعدما كسب 460 نقطة. واحتل يواكيم هانسن، الذي اعتلى ترتيب جولة التحدي الموسم الماضي، المركز الثاني في البطولة ليقترب أيضاً من أن يكون ضمن أفضل 50 لاعباً في «السباق إلى دبي»، حيث انتقل من 85 إلى المركز 56 بعد حصوله على 305 نقاط.

وفي الوقت نفسه حصل جورج كوتزي على المركز الثالث في البطولة ليقفز 10 مراكز دفعة واحدة ليتحرك من المركز 69 إلى المركز 59 في ترتيب «السباق إلى دبي» بمجموع 827.4 نقطة هذا الموسم.

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وحصل كورت كيتاياما على المركز الرابع في البطولة ليكون قريباً من «التوب 10» في ترتيب «السباق إلى دبي» مع انتقاله من المركز 15 إلى المركز 12.

يُذكر أن أفضل 50 لاعباً خلال الموسم ينالون بطاقات المشاركة في بطولة جولة موانئ دبي العالمية للغولف، وتُشكل المحطة الختامية للجولة التي تمر سنوياً في محطاتها في دول حول العالم، منها بطولتا «أبوظبي أتش إس بي سي»، و«أوميغا دبي ديزرت كلاسيك».

• فاز البلجيكي كولسيرتس بلقب بطولة فرنسا ليقفز من المركز 114 إلى 53.