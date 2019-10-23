الامارات | «أبيض الصالات» يخسر من عمان في «تصفيات آسيا»

شكرا لقرائتكم خبر عن «أبيض الصالات» يخسر من عمان في «تصفيات آسيا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خسر المنتخب الوطني لكرة الصالات مباراته الحاسمة أمام المنتخب العماني في تحديد المركز الثالث بالتصفيات الآسيوية والمؤهلة لكأس آمم آسيا في تركمانستان، والمقامة في ضيافة البحرين، وذلك بعدما خسر أمس بخماسية مقابل هدف، جاءت جميعها في الشوط الثاني، ليصعد عمان إلى البطولة القارية، ويفقد الأبيض فرصته في الصعود حيث دفع ثمن الغيابات الكثيرة في صفوفه.

وشهد الشوط الأول محاولات متبادلة من المنتخبين وهجمات خطرة من الأبيض، حيث شهدت الدقيقة التاسعة محاولة خطرة عن طريق عبدالكريم جميل، الذي سدد كرة قوية مرت بجوار القائم، ورد المنتخب العماني بهجمة خطرة في الدقيقة 10 عن طريق منصور سيف، الذي هدد «الأبيض» بتسديدة قوية بجوار القائم.

وتكررت المحاولات للقيام بهجمة منظمة عن طريق عبدالله الخمري، الذي مرر كرة إلى محمد عبيد، لكن الأخير سدد الكرة بعيدة عن المرمى، وكرر أنشط لاعبي المنتخب محمد عبيد محاولاته الهجومية في الشوط الأول، لكن غياب الدقة أسهم في عدم اكتمال الهجمات.

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وأهدر عبدالله الخمري فرصة محققة من انفراد تام في الدقيقة 14، لكن الحارس العماني تصدى للكرة بيده من خارج منطقة الجزاء، واحتسبها الحكم مخالفة لمصلحة «الأبيض» لم تتم الاستفادة منها.

واعتمد المنتخب العماني على التسديد من مسافات بعيدة، عن طريق معتصم ياسين، كان أبرزها كرة قوية في الدقيقة 15 علت العارضة، ولم يستفد لاعب منتخبنا راشد عبيد من خطأ ارتكبه الدفاع العماني، وتسرع في تسديد الكرة بعيدة عن المرمى بالدقيقة 16.

وفي الشوط الثاني، نجح المنتخب العماني في حسم اللقاء لصالحه وسط هبوط تام في مستوى المنتخب، حيث نجح عمان في إحراز خمسة أهداف حسم بها اللقاء كان أبرزها عن طريق لؤي علي، الذي أحرز هدفين ومعتصم ياسين، لينهي عمان المباراة بشكل سريع. وحاول الأبيض تسجيل هدف تقليص الفارق لكن دون نتيجة بعد عدد من المحاولات، عن طريق محمد وائل، ووائل عبيد، لكن أخطاء المنتخب أنهت آماله في الصعود، رغم أنه سجل هدفا يتيما في نهاية المباراة.

المنتخب عانى بسبب الغيابات، وجميع أهداف عمان الخمسة جاءت في الشوط الثاني من مباراة تحديد المركز الثالث.