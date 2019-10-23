بعد قرار تأجيله.. عصام الحضري للدوري: «أرقد في سلام»

الموجز

أعرب حارس مرمى منتخب مصر السابق، عصام الحضري، عن استنكاره لتأجيل بطولة الدوري لما بعد انتهاء منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا تحت 23 سنة.

وكتب الحضري تغريدة عبر حسابه الشخصي على تويتر قال فيها: "من بعد ما كنا أقوى دوري في المنطقة العربية والإفريقية.. دلوقتى مش عارفين لا نرجع جمهور ولا نحدد ملاعب للفرق ولا حتى جدول منتظم.. الدوري المصري أيتها الروح التي تفتت أرقد في سلام".

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وأعلنت اللجنة الخماسية القائمة بأعمال اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجنايني، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، عن تأجيل جميع مباريات الدوري الممتاز، لتقام بعد انتهاء منافسات كأس أمم أفريقيا تحت 23 عام التي تنطلق في مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر.

وأوضحت اللجنة أن مباراة القمة بين الأهلي والزمالك ستُقام في نهاية الدور الأول بدلًا من الجولة الرابعة.