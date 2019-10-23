شكرا لقرائتكم خبر عن فريق الغابة ينسحب من مواجهة أهلي 2000 بعد إصابة 5 لاعبين واستنفاد التغييرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت مباراة شباب النادي الأهلي مواليد 2000 وفريق الغابة، اليوم الثلاثاء، واقعة انسحاب الفريق الضيف بعد مرور 25 دقيقة من عمر المباراة. وكان الأهلي قد تقدم برباعية نظيفة، وجاء انسحاب الفريق الضيف بعدما أجرى تبديلاته الثلاثة خلال أول 10 دقائق من المباراة، وتعرض بعد ذلك أكثر من لاعب للإصابة إلى أن وصل عدد لاعبى الفريق داخل الملعب إلى 6 لاعبين فقط، ليقرر الحكم إلغاء اللقاء واحتساب النتيجة بفوز الأهلى 4/0.

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