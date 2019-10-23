7 أخبار رياضية لا تفوتك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 22 / 10 / 2019 أبرزها، حسام البدرى يجتمع بمعاونيه فى الجبلاية غدا. حسام البدرى يجتمع بمعاونيه فى الجبلاية غدا قرر حسام البدري، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، عقد اجتماع مع جهازه المعاون غدا بمقر الجبلاية، لمناقشة كيفية الاستعداد لمباراتي كينيا وجزر القمر. مدرب الجزيرة الإماراتى: الإسماعيلى فريق جيد وهدفنا حصد اللقب العربى أكد الهولندى مارسيل كايزر، المدير الفنى لفريق الجزيرة الإماراتى، أن الإسماعيلى فريق منظم للغاية، مشيرا إلى أنه سيلعب أمامه بحذر شديد خلال المباراة التى ستجمعهما مساء غد، الأربعاء، ضمن منافسات جولة الذهاب من دور الــ16 بكأس محمد السادس للأندية الأبطال. تدريبات بدنية مكثفة للاعبى الزمالك والفريق يتدرب على استاد السلام غدا يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك تدريبه الختامي غدا على استاد السلام، استعدادا لمواجهة جينيراسيون فوت بطل السنغال. فيديو.. المقاصة يتقاسم النقاط مع دجلة بالتعادل 2/2 فى مباراة مثيرة تعادل مصر المقاصة مع وادى دجلة بنتيجة 2/2 فى اللقاء الذى جمعهما مساء اليوم، الثلاثاء، على استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري الممتاز. Advertisements أسوان يحقق المفاجأة ويفوز على إنبى بهدف نظيف حقق فريق أسوان فوزا مهما على نظيره إنبى بهدف نظيف، فى المباراة التي جمعتهما عصر اليوم على استاد أسوان، ضمن مباريات الجولة الـ 5 للدوري. النجم الساحلى يعلن التوصل لحل نهائى لأزمة كوليبالى مع الأهلي أعلن النجم الساحلى التونسى التوصل إلى اتفاق نهائى ورسمى مع إدارة فريق الأهلى، يقضى بانتقال اللاعب الإيفوارى سليمانى كوليبالى إلى صفوف النجم. حسام عاشور يغيب عن مران الأهلى مجددا وتأهيل الثلاثى المصاب تغيب حسام عاشور لاعب وسط الأهلي، عن مران فريقه الجماعي والذي يقام على ملعب التتش بالجزيرة لليوم الثاني على التوالي.

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