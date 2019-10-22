رياضة | أخبار محمد صلاح اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر: حسم مصير صلاح من المشاركة أمام جينك.. ومودريتش يرشحه للكرة الذهبية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخبار محمد صلاح اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر: حسم مصير صلاح من المشاركة أمام جينك.. ومودريتش يرشحه للكرة الذهبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقدم لكم موقع "الخليج 365 الرياضي"، ملخص أخبار الدولي المصري محمد صلاح نجم منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي.

"أخبار محمد صلاح الآن"

"كلوب يختار صلاح لمواجهة جينك البلجيكي"

أعلن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول قائمة فريقه التي اختارها لمواجهة مضيفه جينك البلجيكي غدًأ الأربعاء في الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا.

ويسعى ليفربول لتحقيق الفوز في مباراة الغد للاقتراب خطوة من التأهل للدور المقبل من البطولة.

وشهدت قائمة الريدز عودة المصري محمد صلاح والذي تعافى من الإصابة في كاحل القدم أبعدته عن مواجهة مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

وضمت قائمة ليفربول كلا من :-

أليسون - فابينهو - فان دايك - فاليندوم - لوفرين - ميلنر - نابي كيتا - فيرمينيو - ساديو ماني - محمد صلاح - جوميز - أدريان - هيندرسون - أليكس أوكلاند تشامبرلين - لالانا - بري ويستر - روبيرتسون - أوريجي - كيليهير.

"ليفربول يصدر بيان لتوضيح إصابة صلاح"

تعرض عشاق محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي صدمة عندما أعلن يورجن كلوب المدير الفني للفريق غياب الفرعون المصري عن مواجهة مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي للإصابة منذ مباراة ليستر سيتي، بالريميرليج.

وأصدر نادي ليفربول بيانًا مقتضبًا مؤكدًا أن محمد صلاح يقترب من اللعب ضد جينك البلجيكي غدا الأربعاء في دوري أبطال أوروبا، ولكن هذا يعتمد أيضاً على حالته البدنية.

ونقل الموقع الرسمي لليفربول تصريحات للألماني يورجن كلوب مدرب الفريق قال فيها: "صلاح لم يكن جاهزا للمشاركة، هذا هو واقع الأمر.. لم يتدرب صلاح مع الفريق في الفترة الأخيرة، لا أعرف كيف توقع الجميع مشاركته أمام يونايتد، لم تكن لديه فرصة للحاق بالمواجهة، ربما قد يلحق بمباراة الأربعاء، سنرى كيف ستسير الأمور".

وأصبحت مهمة ليفربول في بلجيكا صعبة خاصة أن جينك في رصيده نقطة واحدة من أول مباراتين أمام بالخسارة أمام ريد بول، والتعادل مع نابولي، حيث يسعى إلى استغلال خوض المباراة على أرضه ووسط جمهوره للتفوق على حامل اللقب.

"أخبار صلاح اليوم"

"صلاح ضمن المرشحين للفوز بالكرة الذهبية"

كشفت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية عن المرشحين للمجموعة السادسة لحصد جائزة البالون دور والمقرر له يوم 2 ديسمبر المقبل في فرنسا.

وتواجد على رأس المجموعة السادسة الدولي المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي وجاءت المجموعة السادسة كالتالي:

محمد صلاح لاعب ليفربول

هازارد لاعب ريال مدريد

ماركينيوس لاعب سان جيرمان

رحيم سترلينج لاعب مانشستر سيتي

جواو فيلكس لاعب أتلتيكو مدريد

وجاءت المجموعات الآخري كالتالي:

القائمة الأولي:

السنغالي ساديو ماني

الأرجنتيني سيرخيو أجويرو

الهولندي فرانكي دي يونج

الفرنسي هوجو لوريس

الصربي دوشان تاديتش

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القائمة الثانية:

الفرنسي كيليان مبابي

الإنجليزي ترينت أليكساندر أرنولد

الهولندي دوني فان دي بيك

الجابوني بيير إيميريك أوباميانج

الألماني مارك أندريه تير شتيجن

القائمة الثالثة:

البرتغالي كريستيانو رونالدو

البرازيلي أليسون

الهولندي ماتياس دي ليخت

الفرنسي كريم بنزيما

الهولندي جورجي فينالدوم

القائمة الرابعة:

الهولندي فيرجل فان دايك

البرتغالي بيرناردو سيلفا

الكوري الجنوبي هيونج مين سون

البولندي روبرت ليفاندوفسكي

البرازيلي روبيرتو فيرمينو

القائمة الخامسة:

ليونيل ميسي مهاجم برشلونة

رياض محرز لاعب وسط مانشستر سيتي

دي بروين لاعب وسط مانشستر سيتي

جريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد

كوليبالي مدافع نابولي

"مودريتش يرشح صلاح للفوز بالكرة الذهبية"

فاجأ لوكا مودريتش متوسط ميدان ريال مدريد الإسباني، نجمنا المصري محمد صلاح المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي بعد إعلان أسماء المرشحين للفوز بالكرة الذهبية.

وقال مودريتش في تصريحات نقلتها صحيفة ليكيب الفرنسية مساء الإثنين: "من الصعب اختيار واحد من بين 30 لاعبا تم اختيار للترشح على جائزة أفضل لاعب في العالم أو كما يطلق عليها الكرة الذهبية البالون دور".

وتابع: " بالنسبة لي هنالك 4 أسماء أرشحها للتتويج بالجائزة هذا العام، وهم كريستيانو رونالدو وفيرجيل فان دايك وليونيل ميسي ومحمد صلاح".

وكان مودريتش توج بجائزة الكرة الذهبية في الموسم الماضي متفوقا على أسطورة برشلونة ليونيل ميسي ، ونجم يوفنتوس الإيطالي كريستيانو رونالدو.