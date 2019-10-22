مهاجم ريال مدريد السابق : ميسي لايقارن بأحد

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الثلاثاء 22 أكتوبر 2019
صدم اللاعب السابق لريال مدريد الاسباني الهولندي"فان نيستلروي" جمهور المرينجي بعد تصريحاتو الاخيرة الذي اثارت جدل كبير مع جمهور النادي بعد ان وصف "ليونيل ميسي" بأنه لايقارن بأحد!
وصرح "فان نيستلروي" لوسائل الاعلام ان ميسي في مكان اخر بعيد عن البقية فهو رائع، كرستيانو هداف، انيستا عقل،امبابي ، صلاح، ماني وهازارد لاعبين ممتازين اما ميسي كل ذلك معا .
"ليونيل ميسي " الذي قدم موسم تاريخي علي الصعيد الشخصي حيث فاز بجائزة الافضل في العالم من الفيفا ، وحقق جائزة الحذاء الذهبي ، وترشح لجائزة البالون دور المقدمة من فرانس فوتبول وهو الاقرب للفوز بها ، ستحق كل هذا المدح من النجم الهولندي السابق "فان نيستلروي
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