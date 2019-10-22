الإسماعيلي يرغب في تعويض الإخفاق المحلي بالتقدم في كأس العرب









اسماء السيد - يسعى الإسماعيلي المتعثر في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم إلى تعويض إخفاقه المحلي بالوصول إلى أبعد مدى في كأس العرب للأندية الأبطال حيث سيواجه ضيفه الجزيرة الإماراتي غدا الأربعاء في ذهاب دور الستة عشر.

وتراجع الإسماعيلي للمركز التاسع في الدوري المصري برصيد ست نقاط من فوزين وهزيمتين.

وقال الصربي ميودراج يشيتش مدرب الإسماعيلي إنه عكف خلال الفترة الماضية على دراسة الفريق الإماراتي للوقوف على نقاط قوته وضعفه كما سيستغل خبرته السابقة في العمل في الامارات.

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وأضاف مدرب خورفكان السابق "هدفي الأساسي تحقيق فوز نضمن من خلاله الصعود إلى الدور التالي للبطولة لنتجنب مفاجآت لقاء العودة الذي سيقام على ملعب المنافس.

"سأعتمد على ما أملكه من خبرات في كرة القدم الإماراتية. مواجهة الجزيرة ليست جديدة بالنسبة لي".

وستشهد قائمة الإسماعيلي غياب لاعب الوسط محمود عبد العاطي (دونجا) للاصابة بينما تم استدعاء محمد عمار مدافع فريق الشباب لأول مرة مع عودة بيكيتي سيلفا من غينيا بيساو.

وستقام مباراة الإياب في 26 نوفمبر تشرين الثاني في الإمارات.