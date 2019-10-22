موعد مباراة ريال مدريد وجالطة سراي اليوم والقنوات الناقلة

تبدأ اليوم منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا بمواجهة ريال مدريد أمام جالطة سراي علي ملعب تورك تيليكوم . ويحتاج الملكي للفوز من أجل حصد المزيد من الانتصارات لتحسين مركزه في دور المجموعات عقب خسارته أمام باريس سان جيرمان في افتتاح مشواره بالبطولة ثم المباراة الثانية بالتعادل أمام كلوب بروج. مركزه في دور المجموعات عقب خسارته أمام باريس سان جيرمان في افتتاح مشواره بالبطولة ثم المباراة الثانية بالتعادل أمام كلوب بروج. موعد مباراة ريال مدريد وجالطة Advertisements سراي اليوم : تنقل مباراة ريال مدريد وجالطة سراي اليوم في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، العاشرة مساء بتوقيت سراي اليوم في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، العاشرة مساء بتوقيت السعودية ، الحادية عشرة مساء بتوقيت الإمارات. القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وجالطة سراي : تنقل المباراة بشكل حصري اليوم على قنوات beIN SPorts HD1 بتعليق عصام الشوالي.

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