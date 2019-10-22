رياضة | سر استبعاد مدافع برشلونة من مباراة سلافيا براج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سر استبعاد مدافع برشلونة من مباراة سلافيا براج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ويحل برشلونة ضيفا ثقيلا مساء غد الأربعاء على سلافيا براج التشيكي في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.
وتعرض أومتيتي للإصابة بكدمة قوية في الركبة، خلال مران برشلونة الذي أقيم اليوم ليسبتعده فالفيردي من قائمة الفريق الكتالوني.
وكان أومتيتي قد عاد للمشاركة مع برشلونة بعد غياب طويل في المباراة الماضية أمام إيبار بالليجا والتي فاز فيها البارسا بثلاثية نظيفة.
وكان فالفيردي قد اصطحب 20 لاعبًا في قائمة برشلونة لمباراة سلافيا براغ غدًا.
قائمة برشلونة ضد سلافيا براج
تير شتيجين - سيميدو - بيكيه - راكيتيتش - سيرجيو بوسكيتس - توديبو - أرثور - سوايز - ليونيل ميسي - عثمان ديمبلي - نيتو - لينغليت - موسى واجو - أنطوان جريزمان - جوردي ألبا - فرانكي دي يونج -أرتورو فيدال - جونيور - إيناكي بينا - أنسو فاتي.