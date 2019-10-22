رياضة | سر استبعاد مدافع برشلونة من مباراة سلافيا براج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سر استبعاد مدافع برشلونة من مباراة سلافيا براج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استبعد الإسباني أرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة المدافع الفرنسي صامويل أومتيتي من قائمة فريقه لمواجهة مضيفه سلافيا براج التشكيي غدًا الأربعاء.

ويحل برشلونة ضيفا ثقيلا مساء غد الأربعاء على سلافيا براج التشيكي في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وتعرض أومتيتي للإصابة بكدمة قوية في الركبة، خلال مران برشلونة الذي أقيم اليوم ليسبتعده فالفيردي من قائمة الفريق الكتالوني.

وكان أومتيتي قد عاد للمشاركة مع برشلونة بعد غياب طويل في المباراة الماضية أمام إيبار بالليجا والتي فاز فيها البارسا بثلاثية نظيفة.

Advertisements

وكان فالفيردي قد اصطحب 20 لاعبًا في قائمة برشلونة لمباراة سلافيا براغ غدًا.

قائمة برشلونة ضد سلافيا براج



تير شتيجين - سيميدو - بيكيه - راكيتيتش - سيرجيو بوسكيتس - توديبو - أرثور - سوايز - ليونيل ميسي - عثمان ديمبلي - نيتو - لينغليت - موسى واجو - أنطوان جريزمان - جوردي ألبا - فرانكي دي يونج -أرتورو فيدال - جونيور - إيناكي بينا - أنسو فاتي.