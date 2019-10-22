رياضة | مفاجآت في قائمة برشلونة لمواجهة سلافيا براج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجآت في قائمة برشلونة لمواجهة سلافيا براج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الإسباني أرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة قائمة فريقه لمواجهة مضيفه سلافيا براغ التشيكي غدًا الأربعاء في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ويتطلع برشلونة لتحقيق فوزه الثاني في دور المجموعات من أجل التقدم خطوة نحو التأهل للدور المقبل من البطولة الأوروبية.

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وشهدت قائمة الفريق الكتالوني غياب الثنائي صامويل أومتيتي وسيريجو روبيرتو بسبب الإصابة.

قائمة برشلونة ضد سلافيا براج

تير شتيجين - سيميدو - بيكيه - راكيتيتش - سيرجيو بوسكيتس - توديبو - أرثور - سوايز - ليونيل ميسي - عثمان ديمبلي - نيتو - لينغليت - موسى واجو - أنطوان جريزمان - جوردي ألبا - فرانكي دي يونج -أرتورو فيدال - جونيور - إيناكي بينا - أنسو فاتي.