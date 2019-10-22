الامارات | الإمارات تنظم بطولة دولية للمنتخبات الأولمبية

شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تنظم بطولة دولية للمنتخبات الأولمبية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يُنظم اتحاد الإمارات لكرة القدم بالتعاون مع شركة IAST SPORT النسخة الثالثة للبطولة الدولية الودية للمنتخبات الأولمبية لكرة القدم تحت 23 سنة للفترة من 13 إلى 19 نوفمبر المقبل بمشاركة 6 منتخبات آسيوية، هي: الإمارات، السعودية، البحرين، سوريا، أوزبكستان، وكوريا الجنوبية

وتأتي البطولة في إطار استعدادات منتخبنا الأولمبي للمشاركة في نهائيات كأس آسيا تحت 23 سنة التي ستقام في العاصمة التايلاندية بانكوك يناير المقبل والمؤهلة بدورها إلى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، حيث يلعب الأبيض الإماراتي في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات فيتنام، كوريا الشمالية، والأردن .

وكان الأبيض الأولمبي أقام مؤخراً معسكراً خارجياً في سنغافورة وفيتنام خاض خلاله مباراتين وديتين الأولى أمام سنغافورة، انتهت الأولى بفوزه بثلاثة أهداف دون رد، فيما تعادل في المباراة الثانية مع فيتنام إيجابياً بهدف لهدف .

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ويفتتح المنتخب الإماراتي مبارياته في البطولة الدولية الودية بمواجهة منتخب سوريا يوم 13 نوفمبر، فيما يواجه المنتخب السعودي يوم 15 نوفمبر، بينما يلتقي نظيره منتخب أوزبكستان يوم 17 نوفمبر، على أن يختتم مبارياته بمواجهة كوريا الجنوبية يوم 19 نوفمبر، علماً أن مباريات البطولة ستقام في ملعبي شباب الأهلي دبي بالعوير وذياب عوانة بمقر اتحاد الكرة بالخوانيج .

من جانبه قال الأمين العام المساعد للشؤون الفنية في اتحاد كرة القدم إبراهيم النمر، إن: "البطولة تأتي في إطار حرص اتحاد الكرة ولجنة المنتخبات والشؤون الفنية نحو توفير برنامج الإعداد المثالي للمنتخب الأولمبي استعدادا للبطولة القارية واستكمالاً للبرنامج الذي وضعه الجهاز الفني للمنتخب والذي بدأ منذ يوليو الماضي بإقامة معسكرات داخلية وخارجية شهدت خوض مباريات دولية ودية مع فرق ومنتخبات مختلفة ، مشيراً إلى أن البطولة تُمثل خير إعداد للمنتخب في ظل مشاركة منتخبات آسيوية ستتواجد في النهائيات".

من جهته عُقد صباح اليوم بمقر الاتحاد بدبي اجتماعاً تنسيقياً بحضور مدراء الإدارات المعنية وممثلي شركة IAST SPORT حيث تم مناقشة كافة الجوانب التنظيمية للبطولة ومواعيد وصول المنتخبات المشاركة وملاعب التدريبات بالإضافة إلى لائحة البطولة التي ستلعب ضمن أيام الفيفا وغيرها من الأمور الفنية .