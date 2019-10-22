شكرا لقرائتكم الترسانة يفسخ عقد علاء ميهوب بالتراضي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
من جهته قال طارق سعيد انه أنهى الإتفاق مع علاء ميهوب بالتراضى متمنيا له التوفيق خلال الفترة المقبلة ، بعد سوء الحظ الذى لازمه مع الفريق ، مؤكدا انه سيظل احد رموز الكرة المصرية .
وخسر الترسانة أولى مبارياته بالدورى أمام منتخب السويس بهدفين دون رد على ملعبه .
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