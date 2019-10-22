شكرا لقرائتكم الترسانة يفسخ عقد علاء ميهوب بالتراضي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أنهى مجلس إدارة الترسانة برئاسة طارق سعيد حسانين تعاقده مع علاء ميهوب المدير الفنى للفريق بالتراضى مع استمرار الجهاز المعاون بالكامل لقيادة الشواكيش بشكل مؤقت خلال الفترة المقبلة . وسيتم تصعيد مؤمن عبد الغفار كمدير فنى مؤقت للفريق بجانب وائل الجميل كمدرب وكريم شحاته مديرا للكرة وعصام محمود مدربا لحراس المرمى ، لحين التعاقد مع مدير فنى كبير يستطيع قيادة الشواكيش نحو المنافسة على الصعود للأضواء . Advertisements من جهته قال طارق سعيد انه أنهى الإتفاق مع علاء ميهوب بالتراضى متمنيا له التوفيق خلال الفترة المقبلة ، بعد سوء الحظ الذى لازمه مع الفريق ، مؤكدا انه سيظل احد رموز الكرة المصرية . وخسر الترسانة أولى مبارياته بالدورى أمام منتخب السويس بهدفين دون رد على ملعبه .

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