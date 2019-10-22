الامارات | بالفيديو.. حارس مرمى ينافس ميسي ورونالدو على أجمل هدف

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. حارس مرمى ينافس ميسي ورونالدو على أجمل هدف والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت مباراة في دوري الدرجة الثانية النرويجي، جمعت فريقي إيلكسيا مع شايد، هدفاً رائعاً أحرزه حارس مرمى فريق إليكسيا، تيفان هاغيروب، من ركلة حرة خارج منطقة الجزاء، على طريقة أفضل مسددي ركلات الجزاء في العالم الأرجنتيني ليونيل ميسي، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ27 من دوري الدرجة الثانية النرويجي لكرة القدم.

وشهدت الدقيقة 89 من عمر اللقاء، حصول الفريق الضيف على ركلة حرة من خارج منطقة الجزاء، عندما كانت النتيجة تشير إلى تقدم أصحاب الأرض بهدف دون رد، نفذها الحارس هاغيروب، بقوة ودقة على طريقة اللاعبين الكبار، ليسكنها في المقص الأيمن لحارس الفريق المنافس، معدلاً النتيجة لفريقه، واستطاع الفريق الضيف بعد هذا الهدف إضافة هدف ثانٍ في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، ليخرج منتصراً في المباراة التي انتهت بنتيجة 2-1.