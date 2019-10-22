شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يكشف تفاصيل مكالمته مع وزير الرياضة بعد زيارة «الخطيب» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

كشف مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عن مكالمة هاتفية جمعته بوزير الرياضة، أشرف صبحي، عقب الزيارة التي قام بها الأخير إلى محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي في منزله، للاطمئنان عليه والتحدث كذلك في أزمة مباراة الجونة.

وقال «منصور»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «الزمالك اليوم»: «تلقيت اتصالا من وزير الرياضة، أشرف صبحي، بعد انتهاء زيارته للخطيب، وقال لي عاوز أزورك، وقولت له أنا مش زعلان، انت راجل سياسي ودورك إن أي مشكلة في البلد تهديها، وبالأساليب اللي تعجبك، أنا لا أستطيع التدخل في عملك».

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وتابع: «أنا أقدر إنك عاوز تيجي تزورني في البيت علشان الزملكاوية مايزعلوش، لكن حضرتك لو عايز تيجي تزور، تعالى زور النادي، إحنا خلصنا صالات الكاراتيه والجودو، تعالى اتفرج قبل ما نعمل الافتتاح».

وواصل: «أنا بقول للزملكاوية بلاش نحفل على حد، حضرتك بتستفيد إيه لما بتتريق عليه، أنا عايز أكسب الأهلي في الملعب مش في التحفيل».

وأكد: «الزمالك مش طرف في الأزمة، الدولة والوزير والاتحاد يحلوا مشكلة ماتش الأهلي والجونة كما يرون، لكن المهم أن الزمالك لم يتعرض لضرر، وأؤكد أنه لن يتعرض لضرر».