شكرا لقرائتكم وزير الرياضة يبحث أزمة مباراة الأهلي والجونة مع اللجنة الخماسية اليوم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
وكشف مصدر مسئول فى وزارة الشباب و الرياضة أن الوزير سيعقد جلسات مع كل أطراف الازمة ، وعقد أمس جلسة مع الأهلى ، ومن المقرر أن يعقد جلسة اليوم مع اللجنة الخماسية للوصول إلى حل نهائى ، وصيغة ترضى جميع الأطراف .
ومن المنتظر تحيد مكان الجلسة سواء فى وزارة الرياضة أو فى اتحاد الكرة ، إلا أن الأرجح انها ستقام بالوزارة .
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