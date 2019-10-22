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وزير الرياضة يبحث أزمة مباراة الأهلي والجونة مع اللجنة الخماسية اليوم...

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جدة - عمرو شويل  

وكشف مصدر مسئول فى وزارة الشباب و الرياضة أن الوزير سيعقد جلسات مع كل أطراف الازمة ، وعقد أمس جلسة مع الأهلى ، ومن المقرر أن يعقد جلسة اليوم مع اللجنة الخماسية للوصول إلى حل نهائى ، وصيغة ترضى جميع الأطراف .

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ومن المنتظر تحيد مكان الجلسة سواء فى وزارة الرياضة أو فى اتحاد الكرة ، إلا أن الأرجح انها ستقام بالوزارة .

 

كان أشرف صبحى وزير الشباب و الرياضة قد عقد جلسة مع مجلس الأهلى فى منزل الخطيب وحضر الجلسة أعضاء مجلس إدارة القلعة الحمراء، لمناقشة ملف الأزمة، خاصة بعدما أصدر الأهلى بيانًا يؤكد فيه عدم مواجهة الجونة لحين خوض مباراة القمة أمام الزمالك التى كان مقررًا إقامتها السبت الماضى، وتم تأجيلها لدواعٍ أمنية.
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