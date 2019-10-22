الأهلي يُحبط محاولة وزير الرياضة ويرفض التراجع!

رفضت إدارة النادي الأهلي، مساء اليوم الاثنين، التراجع عن قرارها بعدم استكمال الدوري المصري الممتاز قبل مواجهة الزمالك في مباراة الجولة الرابعة، والتي أُجلت لأسباب أمنية على حد قول الاتحاد المصري لكرة القدم يوم الثلاثاء الماضي.

وزار وزير الشباب والرياضة “أشرف صبحي” رئيس النادي الأهلي “محمود الخطيب” في منزله بهدف الاطمئنان على حالته الصحية، وللتوصل لحل ودي للأزمة الراهنة لضمان عدم التصعيد للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” ما قد يؤدي لتوقيع عقوبات على الكرة المصرية.

لكن محمود الخطيب وأعضاء مجلس إدارة الأهلي ممَن حضروا الاجتماع، أحبطوا محاولة الدكتور أشرف صبحي للتوصل لحل، برفضهم لعب مباراة الجونة يوم الاربعاء المقبل في الجولة الخامسة من الدوري المصري.

وانتهى الاجتماع بتفويض وزير الشباب والرياضة بمحاولة حل الأزمة مع اللجنة المؤقتة للاتحاد المصري لكرة القدم بقيادة عمرو الجنايني.