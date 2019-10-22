رياضة | صلاح يضع ليفربول في ورطة جديدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صلاح يضع ليفربول في ورطة جديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تسبب المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول ومنتخب مصر في وضع ناديه وجماهير الفريق في ورطة جديدة قبل مباراة دوري أبطال أوروبا القادمة.

وكشف موقع "آنفيلد واتش" أن الفحوصات الطبية التي خضع لها محمد صلاح اليوم الإثنين في تدريبات ليفربول أكدت أنه لازال يعاني من الإصابة ولم يتعافى بشكل كامل.

إصابة صلاح وغياب عن مباراة ليفربول الماضية

وكان صلاح يعاني من إصابة منذ فترة التوقف الدولي وقد تسببت في غيابه عن مباراة ليفربول الماضية ضد نادي مانشستر يونايتد في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز والتي انتهت بالتعادل الإيجابية بهدف لكل فريق.

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إحتمالية غياب صلاح عن مباراة ليفربول القادمة

وأشار الموقع إلى أن هناك احتمالية أن يغيب محمد صلاح عن مباراة ليفربول القادمة ضد نادي جينك البلجيكي في دوري أبطال أوروبا بسبب هذه الإصابة.

موعد مباراة ليفربول وجينك في دوري أبطال أوروبا

ويستعد نادي ليفربول لمواجهة نظيره نادي جينك يوم الأربعاء القادم 23 أكتوبر ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا على ملعب كريستال أرينا.

ويتواجد نادي ليفربول في المركز الثاني من جدول ترتيب مجموعته بدوري أبطال أوروبا برصيد 3 نقاط بينما يتواجد نادي جينك في المركز الرابع برصيد نقطة وحيده.