مدرب الميرينجي منزعج من وضعه مع  ريال مدريد

الإثنين 21 أكتوبر 2019

زيدان

اعلن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد الاسباني بأن التكهنات المستمرة بشأن مستقبله باتت تزعجه بشكل كبير وتسيطر عليه خلال استعداده لمواجهة غلطة سراي التركي ضمن المجموعة الأولى بدوري أبطال أوروبا غدا الثلاثاء.



ووصل ريال إلى اسطنبول بعد هزيمته الصادمة 1-صفر من ريال مايوركا وهي الأولى له هذا الموسم في دوري الدرجة الأولى الإسباني ليتنازل عن الصدارة لغريمه برشلونة.

وكما كان الحال عند الهزيمة 3-صفر من باريس سان جيرمان في دوري الأبطال الشهر الماضي تكهنت وسائل اعلام محلية بعد الهزيمة الأخيرة بأن منصب زيدان في خطر وبأن جوزيه مورينيو هو المرشح لخلافته.

وقال زيدان، الذي فاز بلقب دوري الأبطال ثلاث مرات كمدرب لريال، في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين "لا أقول إنني لست منزعجا (من التكهنات) بل تزعجني لكن كل ما يمكنني فعله هو بذل أقصى جهد والتفكير بشكل ايجابي".

وأضاف "ما حدث بات من الماضي وفي كرة القدم كل شيء فعلته يُنسى بسرعة والمهم هو ما تفعل في الحاضر".

ويتذيل بطل أوروبا 13 مرة الترتيب في المجموعة الأولى بنقطة واحدة والهزيمة أمام الفريق التركي ستجعل آماله في البقاء بالمسابقة في مهب الريح.

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لكن زيدان يؤمن بقدرة فريقه على تغيير الوضع.

وتابع "نعرف أن بدايتنا كانت سيئة في دوري الأبطال لكن غدا مباراة جديدة وسنسعى للفوز.

"كل مباراة لريال مدريد مثل نهائي. وصلت للفريق لأول مرة قبل 18 عاما وأعرف حجم المسؤولية وكيف تكون تحت الضغط دائما".

وقال القائد سيرجيو راموس أيضا إن اللاعبين يشعرون بالضجر من الحديث عن الشكوك حول منصب زيدان.

وعاد المدرب الفرنسي إلى النادي في مارس اذار الماضي، بعد عشرة أشهر من استقالته، عقب إقالة يولن لوبتيجي وسانتياجو سولاري.

وواصل راموس "سيكون من السهل جدا على النادي القول إن زيدان سيستمر حتى نهاية الموسم وبعدها ستنتهي التكهنات. تعبنا من الاستماع إلى أنباء عن قدوم كل المدربين إلى ريال مدريد.

"نركز على الفوز غدا وحسب وكل شخص لديه طريقة في تقييم الحالة لكننا نشعر باطمئنان ونعرف أن العمل بجدية له مكافأة".

ويستمر غياب جاريث بيل ولوكا مودريتش للإصابة لكن توني كروس عاد لتشكيلة ريال.