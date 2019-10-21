نيس يرفض التنازل عن يوسف عطال إلا لبايرن ميونيخ أو ريال مدريد









اسماء السيد - كشف الفرنسي جون بيير ريفير رئيس نادي نيس الفرنسي عن رفضه لثلاثة عروض وصلته من اجل التخلي عن الظهير الجزائري يوسف عطال خلال الانتقالات الصيفية الماضية .

وبحسب تصريحات ريفير، فإن عرضين قد وصلا لناديه من ناديين إنكليزيين وعرضا آخر من نادٍ فرنسي، وذهب رئيس نيس إلى ابعد من ذلك في حرصه على عدم التفريط بالدولي الجزائري عبر تأكيده بأن النادي لن يتنازل عن عطال ، إلا في حال ورود عرض من أحد الأندية الكبيرة مثل بايرن ميونيخ الألماني او ريال مدريد الإسباني، لأنهما فريقان كبيران ، وسيقدران اللاعب و إمكانياته، و يمنحانه الفرصة لتطوير مستواه.

وكان عطال قد تألق بشكل لافت ومتميز مع نادي نيس خلال منافسات الموسم الماضي ، ثم أكد هذا التفوق خلال مشاركته مع المنتخب الجزائري في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2019 بمصر ، والتي انتهت بتتويج "الخضر" باللقب القاري ، حيث بصم اللاعب على عروض فنية كبيرة في دور المجموعات والدور الثمن النهائي ، قبل ان يخرج مصاباً في مباراة ساحل العاج في الدور الربع النهائي.

الجدير ذكره بأن عطال أصبح محط أنظار العديد من الأندية، حيث يرجح ان يتم بيعه لصالح أحد الأندية الكبيرة في أوروبا خلال الانتقالات الصيفية القادمة.