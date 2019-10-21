رياضة | مايوركا يهدد مستقبل نجم ريال مدريد في البيرنابيو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مايوركا يهدد مستقبل نجم ريال مدريد في البيرنابيو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سلطت تقارير صحفية إسبانية اليوم الإثنين الضوء على مستوى نجم ريال مدريد في المباراة الأخيرة أمام ريال مايوركا والتي خسرها الفريق الملكي بهدف دون رد.

ظهور خافت لنجم ريال مدريد أمام مايوركا

وذكرت صحيفة ماركا في تقرير لها اليوم الإثنين" "ايسكو آلاركون لا يخرج من النفق، إن كان من المفترض أن يلعب دور القيادة في ريال مدريد بعد رحيل كريستيانو رونالدو ومع مساعدة أكثر مدرب وثق فيه ألا وهو جولين لوبيتيغي فقد انتقل للمعاناة مع سانتياجو سولاري ويظل في الخلفية تحت قيادة زين الدين زيدان".

اقرأ أيضا.. النمر المُفترس يُهدد عرش زيدان

وتابعت: "ايسكو فقد التركيز إلى حد تسبب تصرفاته وإصاباته بفقدانه مركزه في المنتخب الوطني الذي لم يُستدعى إليه في آخر معسكرين لنفس هذه الأسباب".

وأضافت: "البيانات تظهر ما يُقدمه على أرض الملعب، يُساء توظيفه بوضعه في وسط الملعب بخطة 4-3-3 تُفقده أهميته. خلال هذا الموسم، لم يشارك مع ريال مدريد في الليغا سوى 4 مرات، لم يلعب في دوري الأبطال وشارك أساسيًا مرتين فقط تعثر الفريق خلالهما بتعادل أمام بلد الوليد وهزيمة من مايوركا".

Advertisements

وواصلت: "ايسكو لعب 170 دقيقة فقط دون تسجيل أو صناعة أي هدف مُعيدًا للأذهان أرقامه من الموسم الماضي الذي أنهاه بالمشاركة في 37 مباراة مُسجلًا 6 أهداف وصانعًا هدف وحيد بقميص الفريق الأبيض".

واستكملت الصحيفة المدريدية: "كل شيء بدأ مع إصابته في آواخر ديسمبر 2018، إصابة أبعدته عن المشاركة في أربع مباريات تزامنت مع آخر مباريات لوبيتيغي في ريال مدريد بعد الخسارة في البرنابيو أمام ليفانتي ثم الخسارة 5-1 في كامب نو".

وتابعت: "من هنا بدأت مرحلة سولاري الذي أبعده عن التشكيلة الأساسية لعدم ثقته به ولما رآه من تصرفات ايسكو، موقفٌ زاد يومًا تلو الآخر من اهتمام وسائل الإعلام بظهور سولاري الإعلامي".

وأضافت: "عودة زيدان لنهاية دوري لا طائل منها وبلا أي أهداف للفريق الأبيض أعادت ايسكو للمشاركة إذ لعب كل مباراة وشارك في الـ 10 جولات الأخيرة إلا أنه بالكاد أظهر مستويات رفيعة. في الصيف، وصل ريال مدريد عرضٌ للتعاقد مع ايسكو إلا أن اللاعب أوضح عدم رغبته بالاستماع للعروض وعزمه البقاء".

واختتمت: "بداية الموسم بإصابةٍ عضلية زادت الأمور سوءً فلم يعد لاعبًا أساسيًا ولا مستوياته داخل الملعب تُظهر أحقيته بأن يكون كذلك... ايسكو يظل في النفق المظلم".