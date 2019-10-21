فيدال يكشف عن سر الفوز بدوري الأبطال

الإثنين 21 أكتوبر 2019

فيدال

كشف النجم التشيلي أرتورو فيدال، لاعب وسط برشلونة، اليوم الاثنين، عن العامل الأكبر الذي سيحسم الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا، من وجهة نظره

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وقال فيدال، في تصريحات أبرزتها صحيفة "موندو ديبورتيفو"الكتالونية: "الفريق الأقوى من الناحية البدنية سيفوز بدوري أبطال أوروبا.. الموهبة تجعلك تفوز بلقب الدوري، لكن العامل البدني هو ما يساعدك على الفوز بدوري الأبطال".

واجاب "فيدال" عن هزيمة برشلونة في الانفيلد الموسم الماضي ؟السبب في ذلك كان عدم التركيز، لم أفهم ما حدث وما زلت غاضبًا.. من الصعب شرح ما حدث، بلا شك كانت هناك العديد من الأخطاء الفردية بجانب غياب التركيز، إذا لم تستمر في الركض حتى الثانية الأخيرة فمن المستحيل الفوز".

ويستعد برشلونة لمواجهة "سلافيا براجا التشيكي" يوم الاربعاء القادم علي ملعب "الكامب نو" في اطار الجولة الثالثة من دوري ابطال اوروبا .