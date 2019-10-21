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ليونيل ميسي ينشر صورة المراهقة مع حب عمره

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

فاجأ نجم كرة القدم الأرجنتينية ليونيل ، لاعب وسط مهاجم فريق الإسباني، محبيه ومتابعيه حول العالم، بصورة قديمة تجمعه بزوجته الحالية أنتونيلا روكوزو، عندما كانا في مرحلة المراهقة.

قائد منتخب “التانجو” علق على صورته مع “حب عمره”، التي نشرها عبر حساباته الرسمية على موقعي التواصل الاجتماعي “فيسبوك” و”إنستجرام” قائلا: “السنوات تجري”.

ميسي وأنتونيلا تربطهما قصة حب منذ الطفولة، حيث تعرفا عندما كان ميسي في الخامسة من عمره، علما أنها كانت ابنة عم صديق مقرب له.

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علاقة ميسي وأنتونيلا ظلت في إطار من السرية حتى أعلن عنها اللاعب عام 2009، وفي عام 2017 تزوجا في روزاريو مسقط رأسهما بالأرجنتين، علما أن لديهما 3 أطفال، هم تياغو وماتيو وسيرو.

العلاقة بينهما استمرت بعدما انتقل اللاعب إلى برشلونة في عام 2000، لكن الأمر ظل مستترا، قبل أن يكشف اللاعب نفسه في مقابلة صحفية عام 2009 مع إحدى القنوات التلفزيونية “الكتالونية”، أن لديه “رفيقة عاطفية” في الأرجنتين، وبعدها بأشهر قليلة، انتقلت روكوزو للعيش إلى جانبه في إسبانيا.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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