فرانس فوتبول تعلن اليوم قائمة المرشحين للفوز بالكرة الذهبية

تعلن مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، اليوم، الاثنين، قائمة المرشحين للحصول على جائزة "الكرة الذهبية" التي تمنح لأفضل لاعب في العالم 2019، والتي سيتم الكشف عن هوية الفائز بها في الثاني من ديسمبر المقبل بالعاصمة الفرنسية "باريس".



وكان لوكا مودريتش نجم منتخب كرواتيا ونادي ريال مدريد الاسباني، آخر من فاز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم.



ومن المنتظر أن تضم القائمة الاولية للمرشحين لحصد جائزة "الكرة الذهبية" 30 لاعباً



ويتوقع أن يتواجد ثلاثي ليفربول، محمد صلاح نجم منتخب مصر، والسنغالي ساديو ماني والهولندي فيرجيل فان دايك للتواجد في القائمة الاولية للمرشحين للحصول على جائزة "الكرة الذهبية" هذا العام، بجانب كريستيانو رونالدو نجم منتخب البرتغال ونادي يوفنتوس الايطالي، وليونيل ميسي نجم منتخب الارجنتين ونادي برشلونة الاسباني، وكيليان مبابي لاعب منتخب فرنسا ونادي باريس سان جيرمان الفرنسي.



وتم اختيار ديدييه دروجبا، نجم منتخب كوت ديفوار المعتزل، سفيراً لحفل جائزة "الكرة الذهبية" لعام 2019.



وحقق ديدييه دروجبا العديد من الإنجازات على مدار مشواره فى ملاعب كرة القدم، قبل أن يعتزل اللعبة فى نوفمبر الماضى، أبرزها التتويج بلقب الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج" 4 مرات، ودورى أبطال أوروبا عام 2012.



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