رياضة | زيدان يهاجم لاعبي ريال مدريد.. تعرف على التفاصيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زيدان يهاجم لاعبي ريال مدريد.. تعرف على التفاصيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد هجوما على لاعبيه عقب الخسارة من ريال مايوركا بهدف نظيف في الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتلقى ريال مدريد خسارته الأولى في الموسم الحالي على يد ريال مايوركا بهدف سجله مهاجمه الايرلندي لاجو جونيور في الدقيقة السابعة.

ولعب ريال مدريد بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 74 بعد طرد الفارو اودريوزولا لحصوله على الإنذار الثاني.

وجاءت هزيمة الميرينجي بعد مسيرة جيدة للنادي الملكي تحت قيادة زيدان شهدت فوز الفريق خمس مرات وتعادله ثلاث مرات ليتراجع النادي الملكي للمركز الثاني بفارق نقطة واحدة عن برشلونة المتصدر.

وقال زيدان في تصريحات صحفية :"مشكلتنا في الوقت الراهن هو أنه ينبغي علينا الظهور بمستوى ثابت كل ثلاثة أو أربعة أيام".

وأضاف:"في الوقت الراهن نحن لا نفعل ذلك وعلينا أن نطور هذا الجانب".

وتابع:"لا أشعر بالقلق لكني أخبر اللاعبين دائما بأنهم إذا أرادوا الفوز بالألقاب فعليهم الظهور بمستوى ثابت".

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وعن الإصابات الكثيرة في الفريق، اختتم زيدان تصريحاته قائلاً :"لدينا عدد كاف من اللاعبين لتغطية الإصابات وهؤلاء عليهم أن يظهروا قدراتهم الحقيقية".

وتلقى نادي ريال مدريد الإسباني هزيمته الأولى في بطولة الدوري الإسباني الممتاز على يد نادي مايوركا أمس في مفاجأة لجماهير النادي الملكي.

وكشفت الأرقام حتى الآن أن زين الدين زيدان مدرب نادي ريال مدريد في ولايته الثانية يعتبر ليس أفضل من سانتياجو سولاري مدرب الفريق السابق.

وبحسب ما نشرته صحيفة آس الإسبانية اليوم الأحد 20 أكتوبر أن زيدان في ولايته الثانية مع ريال مدريد انتصر بنسبة 50% في الدوري الإسباني.

بينما أشارت الصحيفة إلى أن سولاري خلال فترة توليه تدريب نادي ريال مدريد انتصر بنسبة 70.59% في بطولة الدوري الإسباني أي بمعدل أفضل من زيدان.

فهل يتمكن زيدان من تصحيح مسار ريال مدريد في الفترة القادمة وإنقاذ الفريق أم سيرحل عن الفريق مرة أخرى.

واستطاع نادي مايوركا الإسباني أن يفوز على نظيره نادي ريال مدريد بهدف مقابل لا شئ في المباراة التي جمعت بينهم أمس السبت ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.