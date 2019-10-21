شكرا لقرائتكم ميتشو يعيد بن شرقى لتشكيل الزمالك في مباراة جينيراسيون... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر الصربى ميتشو على إعادة المغربى أشرف بن شرقى صانع ألعاب الزمالك إلى التشكيل الأساسى فى مواجهة جينيراسيون فوت السنغالى، فى المباراة التى ستقام يوم الخميس المقبل، على ستاد السلام، فى إياب دور الـ32 لدورى أبطال إفريقيا

وشارك بن شرقى كبديل فى اللقاء الأخير للزمالك أمام المقاولون العرب فى الجولة الخامسة بالدورى الممتاز، التى انتهت بفوز الفريق الأبيض بهدفين مقابل هدف فى المواجهة التى جمعت بينهما فى ستاد السلام أول أمس السبت.

وستكون عودة بن شرقى للتشكيل الأساسى للأبيض على حساب مواطنه محمد أوناجم الذي يغيب عن لقاء جينيراسيون لعدم قيده فى قائمة الفريق الأبيض المشاركة فى النسخة الحالية من بطولة دورى أبطال إفريقيا وهو نفس الأمر الذى سيُبعد إمام عاشور صانع ألعاب الفريق عن حسابات الأبيض فى مواجهة جينيراسيون ويزيد من فرص مصطفى فتحى فى المشاركة فى اللقاء كورقة رابحة حال الحاجة إلى خدماته بعدما اكتفى ميتشو بتواجده على مقاعد البدلاء فقط دون المشاركة فى اللقاء الأخير أمام ذئاب الجبل.