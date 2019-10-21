خالد القاسمي وصيفاً للجولة الثانية من رالي القصيم



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حقق الشيخ خالد بن فيصل القاسمي قائد فريق أبوظبي للسباقات، المركز الثاني في الجولة الثانية من رالي القصيم 2019 - (تويوتا للراليات الصحراوية) - التي أقيمت على 3 مراحل الأولى وهطان (الاستعراضية) لمسافة 3.5 كم، والثانية أم سدرة لمسافة 170 كم، والثالثة الشماسية لمسافة 200 كم، وذلك خلال الفترة من 17 إلى 19 أكتوبر الجاري.

وتوَّجَ الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز، أمير منطقة القصيم، الفائزين الأوائل بألقاب الفئات الذين شاركوا فيها.

وتشكل الجولة الثانية من بطولة السعودية «تويوتا للراليات الصحراوية» التي ينظمها الاتحاد السعودي للسيارات والدرّاجات النارية محطة مهمة من المحطات العالمية في سباقات الراليات.

بدأ الشيخ خالد بن فيصل القاسمي منافسات الرالي يوم الخميس الماضي، وبرغم الحالة الصحية غير المستقرة والتي سببت له ارتفاعاً في درجة الحرارة، إلا أنه تمكن من إنهاء المرحلة (وهطان) بزمن وقدره 0:03:17 دقيقة، وفي اليوم التالي أنهى الشيخ خالد المرحلة الثانية (أم سدرة) في المركز الثالث، بعد أن قطع مسافة 170 كم بزمن وقدره 01:52:03 ساعة، رغم المشاكل الملاحية التي واجهته، فيما فاز الشيخ خالد في آخر مراحل الرالي (الشماسية) بعد أن قطع مسافة 200 كم بزمن وقدره 01:47:04 ساعة ليتوج وصيفاً لرالي القصيم 2019 بزمن إجمالي بلغ 3:42:24 ساعة لمراحل السباق الثلاث، فيما توج السعودي يزيد الراجحي بالمركز الأول بزمن اجمالي قدره 3:42:14 ساعة.

وأكد الشيخ خالد بن فيصل القاسمي أن الحدث مهم بالنسبة لكل إماراتي كونه يقام على أرض السعودية، إضافة إلى حجم المشاركة الكبير الذي شهده الرالي بمختلف فئاته، مبيناً أن فريق أبوظبي للسباقات سعى أيضاً للمشاركة فيه تحضيراً لرالي داكار المرتقب مطلع العام المقبل.

وقال الشيخ خالد القاسمي: «برغم العارض الصحي الذي تعرضت له وارتفاع حرارة جسمي، والمشاكل الملاحية التي واجهتني، إلا أنني تمكنت من الفوز بالمرحلة الأخيرة من الرالي، وإنهاء المراحل في مركز الوصافة بفارق 10 ثوانٍ عن المتصدر يزيد الراجحي الذي أوجه له التهنئة بهذه المناسبة على أدائه الجيد والقوي».