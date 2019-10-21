فاهم القاسمي يشهد إطلاق العد التنازلي لـ«جولف موانئ دبي»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهد الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي للجولف، مراسم إطلاق العد التنازلي ليتبقى شهر على انطلاق منافسات بطولة «جولة موانئ دبي العالمية»، التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي ورئيس مجلس دبي الرياضي، من 21 إلى 24 نوفمبر المقبل، بمشاركة أفضل 50 لاعباً في لائحة «السباق إلى دبي» للجولة الأوروبية للجولف، الذين يتنافسون على اللقب ذي الجائزة المالية الأغلى في العالم التي تقدم للبطل وتناهز 3 ملايين دولار أمريكي، فيما يصل مجموع الجوائز الكلية للبطولة و«السباق إلى دبي» إلى نحو 13 مليون دولار.

وجاء إطلاق سموه للعد التنازلي، حينما سدد ضربة من عند نقطة البداية الأولى على ملعب الأرض في عقارات جميرا للجولف، لتحلق الكرة وتعلن رسمياً عن اقتراب موعد الحدث العالمي.

وشارك محمد المعلم، الرئيس التنفيذي والمدير الإداري لموانئ دبي العالمية والشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، رئيس اتحاد الإمارات ومجموعة من الممثلين الرئيسيين الآخرين في الحدث المرموق مع أعضاء مجتمع دبي للجولف.

وأكد الشيخ فاهم القاسمي، أن مواصلة البطولة بهذه القوة، إنما تحقق بفضل جهود جميع الجهات التي تتكاتف معاً من أجل تعزيز رياضة الجولف على مستوى الدولة، وإبراز القدرات التنظيمية الرائدة للدولة التي باتت واحدة من الوجهات الأبرز على مستوى العالم.

وأشار القاسمي، إلى أن المبادرة باستضافة نهائي أصحاب الهمم للجولة الأوروبية، أمر إيجابي يؤكد الجهود الإماراتية الساعية لتمكين أصحاب الهمم ودعمهم في شتى المجالات ومنها الرياضة بوصفها بوابة للإبداع والتفوق.

وقامت شركة «موانئ دبي العالمية»، الراعي الرسمي للبطولة، بدعوة نجم الاتحاد الأوروبي لأصحاب الهمم بريندان لولور والجيل القادم من لاعبي الجولف من أكاديمية دبي هايتس واتحاد الإمارات للجولف لأخذ سلسلة من اللقطات الاحتفالية في ملعب «عقارات جميرا للجولف».

وقال لولور: من الرائع أن أكون في دبي للاحتفال بإطلاق العد التنازلي للمشاركة في بطولة موانئ دبي العالمية وبطولة «نهائي دبي»، لقد استمتعت كثيراً مع طلاب أكاديمية دبي هايتس واتحاد الإمارات للجولف في جلسة تدريبية للجولف هذا الصباح، وإنه لشرف حقيقي لي أن أكون نموذجًا يحتذى به لطلاب الهمم وأظهر لهم أي شيء ممكن في الحياة، إنها المرة الأولى التي أشاهد فيها الملعب وستكون مناسبة مميزة عندما أعود الشهر المقبل لحضور بطولة «نهائي دبي».

ويمثل تقديم بطولة الاتحاد الأوروبي لأصحاب الهمم أول مرة يتم فيها استضافة بطولة لاعبي الجولف أصحاب الهمم بالتزامن مع حدث للجولة الأوروبية في المنطقة ويستند إلى «عام التسامح» والتزام موانئ دبي العالمية بقيادة ثقافة شاملة ومتسامحة عبر أعمالها ومنصة الرعاية والمجتمع الإماراتي الأوسع.

وقال المعلم: «تهدف موانئ دبي العالمية إلى بناء مستقبل أفضل للجميع، ومن الرائع أن نرى بشكل مباشر الأطفال من جميع الأعمار والخلفيات والأجناس والقدرات يلعبون رياضة تعني الكثير لأعمالنا. تعد لعبة الجولف أكثر من مجرد لعبة، إنها منصة لنا لإلهام الناس من خلال بطولة جولة موانئ دبي العالمية وشراكتنا مع اتحاد الإمارات للجولف لبناء مجتمع أكثر شمولاً».