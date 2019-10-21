تعرف على موقف الاتحاد السكندري و الجزيرة من قرعة البطولة العربية للسلة بالمغرب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسفرت قرعة البطولة العربية لأندية السلة التى تقام بالمغرب فى الفترة من 21 إلى 31 أكتوبر الجاري عن تقسيم الفرق المشاركة إلى 3 مجموعات تضم المجموعة الأولى الاتحاد السكندرى و المنستيرى التونسى و الجيش الملكى المغربى و السودان اليابانى . المجموعة الثانية ضمت جمعية سلا المغربى وأهلي طرابلس ونادى الكويت الكويتى و خدمات البريج وأسطوال الجزائري . Advertisements وضمت المجموعة الثالثة بيروت وأهلى سؤال العمانى والريان القطرى والجزيرة المصرى والرفاع البحرينى

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