بيكيتى سيلفا يعود لقائمة الإسماعيلي استعدادا لمواجهة الجزير الإماراتى...

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جدة - عمرو شويل شهدت القائمة استدعاء محمد عمار مدافع شباب الدراويش للمرة الأولى مع عودة الغينى بيكيتى سيلفا. وجاءت قائمة اللاعبين كالتالى :- Advertisements حراسة المرمى .. محمد مجدى ، محمد فوزى ، محمود عبد المنصف. خط الدفاع .. باهر المحمدى – محمد مجدى – محمد هاشم – أسامة إبراهيم – أحمد أيمن – محمد عمار . خط الوسط .. عماد حمدى – محمد بيومى – أحمد مدبولى – همام طارق – عبد الرحمن مجدى – بيكيتى سيلفا – مدحت فقوسة – محمد الضرف – خط الهجوم .. وجيه عبد الحكيم – شيلونجو – محمد حمدى زكى – محمد الشامى – حازم مرسى.

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