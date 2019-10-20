شكرا لقرائتكم الخليج 365 يكشف رد الأهلي على تساؤل لاعبيه بخصوص مواجهة الجونة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حالة من الغموض تسيطر على لاعبي الأهلي فيما يخص مواجهة الجونة في بطولة الدوري العام، والمقرر اقامتها يوم الأربعاء المقبل، خاصة بعد تأكيد اتحاد الكرة على اقامة المباراة في موعدها بالإضافة لتحديد طاقم تحكيم المباراة.

وتسائل لاعبو الأهلي على هامش مران الفريق اليوم الأحد عن موقف الفريق من مواجهة الجونة، ليؤكد لهم سيد عبد الحفيظ مدير الكرة أن إدارة ناديه اتخذت قراراً بعدم خوض المباراة تحت أي ظرف، وأن الفريق مُستمر في خوض التدريبات بشكل طبيعي.

وشدد سيد عبد الحفيظ، على أن الفريق لن يلعب أى مباراة محلية قبل مواجهة الزمالك فى مباراة القمة، والتى تم تأجيلها لدواع أمنية بعد أن كان مقرر إقامتها يوم السبت الماضي، وتنتظر إدارة الأهلي مباحثات اللجنة الخماسية، التى تدير الكرة المصرية فى هذا الشأن، قبل الإعلان عن قرارها النهائي وان كان هناك اتفاق رسمي داخل إدارة الأهلى بعدم خوض المباراة تحت أي ظرف.