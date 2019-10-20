شكرا لقرائتكم خبر عن نشرة أخبار سوبر كورة.. الأهلى يتربع على عرش الأندية الأفريقية.. وتعادل ليفربول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم سوبر كورة نشرة أخبار تتضمن أهم الأخبار فى الساحة الرياضية المصرية، منذ الصباح وحتى الآن، لإطلاع القارئ على كل جديد، على مدار الساعة فى الرياضة المصرية والعالمية. الأهلي يُحدد بديل حسام عاشور ينتهي عقد حسام عاشور قائد النادي الأهلي مع الفريق الأحمر بنهاية الموسم الجاري، ولم يُحدد اللاعب المُلقب بالمسمار قراره النهائي سواء بتجديد عقده لمدة موسم إضافي أو إعلان اعتزاله بنهاية الموسم الجاري. Advertisements حسم التعادل الإيجابى 1-1 مواجهة مانشستر يونايتد وضيفه ليفربول فى اللقاء الذى أقيم على ملعب "أولد ترافورد" فى الجولة التاسعة من الدورى الإنجليزى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نشرة أخبار سوبر كورة.. الأهلى يتربع على عرش الأندية الأفريقية.. وتعادل ليفربول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.