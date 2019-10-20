انبي في اسوان غدا للقاء فريقها في الدوري

يسافر فريق انبي عصر غد" الاثنين" الى اسوان للقاء فريقها بعد غد في الجولة الخامسة للدوري الممتاز. الممتاز. ويغيب عن لقاء اسوان محمد اشرف روقا لاصابته خلال تدريبات فريقه اليوم. تدريبات فريقه اليوم. ويحتل انبي المركز الاخير برصيد نقطة واحد من 4 مباريات حيث خسر في 3 مباريات وتعادل مع طلائع الجيش فقط.

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