يسافر فريق انبي عصر غد" الاثنين" الى اسوان للقاء فريقها بعد غد في الجولة الخامسة للدوريالممتاز.
ويغيب عن لقاء اسوان محمد اشرف روقا لاصابته خلالتدريبات فريقه اليوم.
ويحتل انبي المركز الاخير برصيد نقطة واحد من 4 مباريات حيث خسر في 3 مباريات وتعادل مع طلائع الجيش فقط.
كانت هذه تفاصيل خبر انبي في اسوان غدا للقاء فريقها في الدوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.