رئيس اتحاد الكاراتيه يحفز اللاعبين قبل بطولة العالم

حرص محمد الدهراوي رئيس اتحاد الكاراتيه على التواجد مع بعثة المنتخب الوطني على مائدة الغداء اليوم من أجل تحفيز اللاعبين قبل انطلاقفاعليات بطولة العالم في تشيلي.
وشهدت المائدة تواجد محمد الدهراوى رئيس الاتحاد المصرى للكاراتيه والمحاسب حسام عجور نائب رئيس الاتحاد واللواء أحمد عبدالله المدير الفني لمنتخب الكويتة.
جاء ذلك من أجل رفع الروح المعنوية للاعبين والبعثة وحثهم على الظهور بالمظهر اللائق بمصر وإنجاز ما يمكن إنجازه.
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