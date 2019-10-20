رياضة | ديسابر يعلن قائمة بيراميدز لمواجهة الإنتاج الحربي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ديسابر يعلن قائمة بيراميدز لمواجهة الإنتاج الحربي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني لفريق بيراميدز قائمة شملت ٢٠ لاعبا لمواجهة الإنتاج الحربي في الدوري الممتاز.

ويحل بيراميدز ضيفا على نظيره الإنتاج الحربي في الخامسة والنصف من مساء الاثنين على استاد السلام في إطار مباريات الجولة الخامسة للدوري الممتاز.

وتشمل القائمة المختارة:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي ومهدي سليمان

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خط الدفاع: عمر جابر ومحمد حمدي وأحمد أيمن منصور ورجب بكار وعبد الله بكري وولفريد كانون

خط الوسط: إسلام عيسى وعمر العيوني ولومالا عبده ومحمد فاروق وإبراهيم حسن وعبد الله السعيد وأحمد توفيق ونبيل دونجا وإيريك تراوري ومحمد فتحي

خط الهجوم: جون أنطوي ودودو الجباس