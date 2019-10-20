انت الان تتابع محمد صلاح خارج تشكيل ليفربول أمام مانشستر يونايتد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

المصري محمد صلاح

يغيب المصري محمد صلاح عن تشكيلة ليفربول بسبب عدم تعافيه من الإصابة، ويلعب بدلا منه البلجيكي ديفوك أوريجي.

وأعلن فريقا مانشستر يونايتد وليفربول عن تشكيلتيهما الأساسيتين لمباراتهما المرتقبة مساء الأحد، في قمة مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وشهدت تشكيلة يونايتد مشاركة الحارس الإسباني دافيد دي خيا بعدما حامت شكوك حول مشاركته بعد إصابة طفيفة تعرض لها مع منتخب بلاده أمام السويد يوم الثلاثاء الماضي، كما عاد الظهير الأيمن أرون وان-بيساكا.

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وتواجد الفرنسي أنتوني مارسيال على مقاعد البدلاء، ويقود خط الهجوم الدولي الإنجليزي ماركوس راشفورد، وسيلعب أشي يونج بمركز متقدم في الأمام.

في الناحية المقابلة، يغيب المصري محمد صلاح عن تشكيلة ليفربول بعدم تعافيه من الإصابة، ويلعب بدلا منه البلجيكي ديفوك أوريجي، وشهدت التشكيلة أيضا مشاركة الحارس البرازيلي أليسون بيكر بعد شفائه من إصابة ألمت به ببداية الموسم.