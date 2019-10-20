شكرا لقرائتكم خبر عن "كومان" قريب من تدريب برشلونة في ٢٠٢٠ والان مع التفاصيل
صرح “نيكو جان هوجما" المدير الرياضي بالاتحاد الهولندي علي ان رونالدو كومان يمتلك شرط جزائي في عقده يسمح له بتدريب برشلونة في ٢٠٢٠ ، رغم ان نهاية عقد كومان مع منتخب بلاده الهولندي حتي ٢٠٢٢ ولكن هناك بند بقطع عقد كومان وتولي تدريب برشلونة في ٢٠٢٠
ولم يعلن "نيكو جان هوجما" عن قيمة الشرط الجزائي لكومان واعلن ان الشرط الجزائي لفريق برشلونة فقط وليس لاي فريق اخر ، واضاف "جان هوجما" ان كومان عبر كثيرا عن رغبته في قيادة برشلونة وهو حلم بالنسبة له .
الجدير بالذكر ان المدرب الهولندي "رونالدو كومان " كان يلعب لصفوف نادي برشلونة الاسباني حيث حقق معه بطولة دوري ابطال اوروبا في عام ١٩٩٢ .
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