الان ملخص نتيجة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد 1-1 في الجولة التاسعة

ملخص نتيجة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد، جاء هدف البديل أدم لانانا لينقذ فريقه ليفربول من السقوط في فخ الهزيمة أمام مانشستر يونايتد على ملعب أولد ترافورد مساء اليوم الأحد في الجولة التاسعة، وتقدم ماركوس راشفورد لأصحاب الأرض في الدقيقة 37، وتعادل لانانا قبل نهاية اللقاء بخمس دقائق.

حيث يستقبل مان يونايتد كتيبة يورغن كلوب بقيادة النجم المصري محمد صلاح على ملعب أولد ترافورد الساعة الخامسة والنصف مساءاً على قناة bein sport hd2 وهي مواجهة مرتقبة ضمن مباريات الجولة التاسعة من المسابقة الإنجليزية.

بالعلامة الكاملة من النقاط يتربع الريدز ليفربول على صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 24 نقطة، أما مانشستر يونايتد يعاني كثيراً منذ بداية الموسم الحالي، حيث يتواجد الفريق في المركز الرابع عشر برصيد 9 نقاط فقط.

وتجمع مواجهة القمة اليوم بين العملاقين اليونايتد والليفر على ملعب الأول، وتشهد صراع بين أبرز نجوم العالم، خاصة الصراع بين فان دايك وماغواير أغلى خط دفاعي بالعالم.

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وفي أحصائية قبل مباراة الليف واليونايتد اليوم، تفوق ماركوس راشفورد مهاجم الشياطين الحمر على ثلاثي ليفربول فرمينهو وماني صلاح، حيث تمكن الثلاثي من تسجيل هدف واحد فقط كان بإمضاء ماني، في حين سجل راشفورد بمفرده هدفين في لقاءات الفريقين.

تشكيلة ليفربول الرسمية لمواجهة مانشستر يونايتد، أليسون لحراسة المرمى، روبرسون، فان دايك، ماتيب، أرنولد في الدفاع، فابينهو، هنيدرسون، فاليندوم، وأوريجي، ماني، فرمينهو في الهجوم، وصلاح خارج قائمة المباراة.

تشكيلة مانشستر يونايتد الرسمية، دايفيد دي خيا حارس العرين، بيساكا، ليندوف، ماغواير، توانزيبي في الدفاع، ماكدونامي، فريد، دانييل جيمس، أندرياس بيريرا، أشلي يونغ في خط الوسط، ماركوس راشفورد في الهجوم.