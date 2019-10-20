بدون صلاح .. ملخص نتيجة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد 1-1 في البريميرليغ

ملخص نتيجة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم، أوقف مانشستر يونايتد سلسلة أنتصارات ليفربول المتتالية بالدوري الإنجليزي عند 17 فوز متتالي، بعدما أرغمه على التعادل الإيجابي بهدف لمثله اليوم في الجولة التاسعة.

وجاءت أهداف مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد على مدار شوطي اللقاء،حيث تقدم ماركوس راشفورد لأصحاب الأرض في الدقيقة 37، وتعادل البديل الإنجليزي أدم لا لانا لمصلحة ليفربول في الدقيقة 84.

مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد

يسعى ليفربول لتحقيق الفوز التاسع على التوالي والوصول للنقطة 29 في جدول الترتيب عندما يرحل لملاقاة غريمه التقليدي مانشستر يونايتد على ملعب أولد ترافورد، ويبدأ توقيت بداية مباراة ليفربول اليوم الساعة الخامسة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة.

بحظوظ كبيرة يدخل ليفربول مواجهة اليونايتد اليوم وعينه على النقاط الثلاثة وتحقيق فوز تاريخي على الشياطين الحمر على ملعبهم في مباراة الجولة التاسعة من البريميرليغ، ولكن لن تكون مواجهة قطبي الكرة الإنجليزية سهلة اليوم رغم الفارق الكبير في المستوى الفني بينهما منذ بداية الموسم.

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تشكيلة ليفربول الرسمية، أليسون حارس العرين، وفي الدفاع الرباعي، روبرنسون، أرنولد، فان دايك، ماتيب، وفي الوسط فاليندوم، فابينهو، هيندرسون، وفي الهجوم ماني، فرمينهو، أوريجي.

تشكيلة مانشستر يونايتد الرسمية، دايفيد دي خيا لحراسة المرمى، وفي الدفاع وان بيساكا، ماغواير، ليندوف، لانزيي، وفي الوسط بيريرا، يونغ، دانييل جيمس، فريد، ماكندومي، وفي الهجوم راشفورد.

وتشهد مباراة اليوم بين ليفربول ومانشستر يونايتد غياب الثنائي محمد صلاح عن صفوف ليفربول، ومتوسط الميدان الفرنسي بول بوجبا عن صفوف مانشستر يونايتد للأصابة.