رياضة | أخر أخبار الرياضة العالمية اليوم الأحد 20/10/2019: غياب صلاح عن ليفربول - إقالة زيدان - خسائر لمانشستر يونايتد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخر أخبار الرياضة العالمية اليوم الأحد 20/10/2019: غياب صلاح عن ليفربول - إقالة زيدان - خسائر لمانشستر يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت أخبار الرياضة العالمية حتى الآن في منتصف يوم الأحد 20 أكتوبر بعض الأخبار الهامة والمثيرة وأبرزها غياب محمد صلاح عن تشكيل ليفربول وإقتراب إقالة زيدان من تدريب ريال مدريد وتحديد إبراهبموفيتش لوجهته القادمة والعديد من الأخبار الأخرى.

أهم الأخبار الرياضية العالمية اليوم

صلاح يغيب عن تشكيل ليفربول ضد مانشستر يونايتد

تفاجئ الجميع بغياب المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول عن تشكيل ليفربول الأساسي ضد نادي مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي اليوم الأحد.

وكشفت شبكة "سكاي سبورتس" ويورجن كلوي مدرب الفريق أن سبب غياب صلاح هو أنه لم يتعافى بشكل كامل من الإصابة الأخيرة ولم يتمكن من السفر مع بعثة الفريق.

خسائر عديدة لمانشستر يونايتد بسبب سولشاير

تعرض نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي إلى خسائر عديدة بسبب أولي جونار سولشاير مدرب الفريق بعيدا عن النتائج السيئة.

وأكدت تقارير صحفية إنجليزية أن أسهم مانشستر يونايتد قد انخفضت بشكل كبير جدا في الفترة الأخيرة بسبب نتائج الفريق السيئة مع سولشاير.

إبراهيموفيتش يحدد وجهته القادمة

حدد السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم نادي لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي إلى وجهته القادمة خلال فترة الانتقالات.

وأكد إبراهيموفيتش في تصريحات صحفية أنه يرحب العودة إلى الدوري الإيطالي الممتاز خلال الفترة القادمة لحاجته لحصد البطولات مع أحد الأندية.

دي خيا يعود لتشكيل مانشستر يونايتد

تفاجئ جماهير نادي مانشستر يونايتد بتواجد الإسباني دافيد دي خيا حارس مرمى الفريق في التشكيل الأساسي لمواجهة ليفربول اليوم بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان دي خيا قد تعرض إلى إصابة خلال مشاركته مع منتخب إسبانيا منذ عدة أيام وأشارت بعض التقارير الصحفية إلى أنه لن يشارك في مباراة ليفربول ولكن تفاجئ الجميع بوجوده.

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أخر الأخبار الرياضية العالمية اليوم

إقتراب إقالة زيدان من تدريب ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن إدارة نادي ريال مدريد ستمنح زين الدين زيدان مدرب الفريق فرصة أخيرة لتصحيح أداء الفريق قبل أن يتم إتخاذ قرار بإقالته.

وأشارت التقارير أن مباراة ريال مدريد وجلطة سراي القادمة في دوري أبطال أوروبا ستكون الفرصة الأخيرة بالنسبة لزيدان وإلا سيتم إقالته.

باريس سان جيرمان يراقب إريكسن

ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن نادي باريس سان جيرمان دخل في المنافسة مع نادي ريال مدريد لضم الدنماركي كريستيان إريكسن لاعب وسط نادي توتنهام خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وأكدت الصحيفة أن نادي باريس سان جيرمان يجهز عرض مالي ضخم لخطف إريكسن من ريال مدريد في الشتاء.

برشلونة يراقب أمين حارث

كشفت صحيفة "آس" الإسبانية أن نادي برشلونة يراقب المغربي أمين حارث نجم نادي شالكة لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة سيكلف كشافيناهم الخاصيين بمراقبة اللاعب الفترة القادمة قبل إتخاذ قرار ضمه.

مانشستر يونايتد يقترب من تجديد عقد نجم الفريق

ويقترب نادي مانشستر يونايتد من تجديد عقد نجم الفريق الشاب الفترة القادمة لتحصينه وضمان بقائه في النادي.

وكشفت شبكة "سكاي سبورتس" أن نادي مانشستر يونايتد يقترب من تجديد عقد الإنجليزي أنخيل جوميز لاعب وسط الفريق خلال الفترة القادمة.

مانشستر يونايتد ينهي الشوط الأول متقدما على ليفربول

وفاجئ مانشستر يونايتد الجميع لينهي الشوط الأول من مباراته ضد نادي ليفربول الجارية الآن متقدما بهدف نظيف ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.