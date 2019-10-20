رياضة | الجبلاية تلجأ لوزارة الشباب والرياضة لإقناع الأهلي بخوض مباراة الجونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجبلاية تلجأ لوزارة الشباب والرياضة لإقناع الأهلي بخوض مباراة الجونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لجأ الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني، إلى وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، للتدخل من أجل إنهاء أزمة تهديد الأهلي، بعدم خوض مباراة الجونة بالدوري العام.

"اتصالات مكثفة من أجل إنهاء أزمة الأهلي"

وتلقى مسؤولو النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، عدد من الاتصالات خلال الساعات الماضية من أجل التوصل لحل الأزمة القائمة حاليًا مع اتحاد الكرة ورفض النادي الأهلي خوض مباراة الجونة المقرر لها يوم الأربعاء المقبل فى الأسبوع الخامس لمسابقة الدوري.

وتسعى وزارة الشباب والرياضة، إلى التوصل لحل يرضى جميع الأطراف بما يحافظ على استمرار بطولة الدوري وتلافى سلبيات الموسم الماضى.

"الأهلي يصدر بيان ويرفض خوض مواجهات قبل لقاء الزمالك"

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وأصدر النادي الأهلي بيانا رسميا، أكد خلاله على إلتزامه بالقرارات الأمنية، إلا أنه يرفض خوض أي مباريات بالمسابقة، قبل مواجهة الزمالك، بالجولة الرابعة حفاظا على استقرار المسابقة.

وكان الاتحاد المصري، أعلن تأجيل المباراة والتي كان مقرر لها مساء أمس السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة للدوري العام، بسبب قرارات أمنية حالت دون إقامتها في ذلك الوقت.

"الجبلاية تتحدى الأهلي وتعلن حكام مواجهة الجونة"

وتجاهل مسؤولو الجبلاية، مطالب النادي الأهلي، وقاموا بإعلان طاقم حكام مباراة الفريق أمام الجونة، والمقرر لها مساء الأربعاء المقبل بالغردقة ضمن الجولة الخامسة للدوري الممتاز.

