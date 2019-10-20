شكرا لقرائتكم خبر عن مفأجاة برشلونة لم يستسلم في صفقة نيمار والان مع التفاصيل

كشفت شبكة "دون بالون" الإسبانية صباح اليوم الأحد، عن تجهيز جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة الإسباني عرضاً مغرياً لتقديمه إلى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي من أجل التعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

الأمل في التعاقد مع البرازيلي ما زال قائما

وشهدت فترة الانتقالات الصيفية الماضية مفاوضات مكثفة من قبل إدارة برشلونة الإسباني من أجل التوقيع مع الدولي البرازيلي، في ظل رغبة اللاعب البالغ من العمر 27 عاماً في الرحيل عن نادي العاصمة الفرنسية لشعوره بعدم الراحة.

ميسي لا يزال يأمل في إعادة نيمار لبرشلونة

ووفقاً للصحيفة الشهيرة "دون بالون" فقد ذكرت عبر موقعها الإلكتروني أن الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد نادي برشلونة لا يزال يأمل في إعادة البرازيلي نيمار إلى الكامب نو مجدداً، وهو ما دفع إدارة البرسا للتفكير في الدخول في مفاوضات جديدة مع باريس سان جيرمانلمحاولة إقناعهم بالتخلي عن خدماته في الميركاتو الشتوي.

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العرض المغري قد يحسم الصفقة

وأضافت الصحيفة أن النادي الكتالوني برشلونة يستعد لتقديم 100 مليون يورو بالإضافة إلى الثنائي الفرنسي صامويل أومتيتي والكرواتي إيفان راكيتيتش من أجل إقناع النادي الباريسي ببيع نيمار في يناير، وهو عرضاً مغرياً يمكن أن يفكر فيه باريس سان جيرمان بجدية.

ترتيب برشلونة فى الليجا

وفي سياق متصل يتصدر فريق برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 19 نقطة جمعهم الفريق الكتالوني من خوض 9 مباريات، تمكن من الفوز فى 6 مواجهات وتعادل في مباراة بينما تلقى الفريق الهزيمة فى مناسبتين.

أحرز برشلونة 23 هدفا في الجولات الثامن من الليجا بينما سكنت مرماهم 10 أهداف.