مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر .. الدوري الإنجليزي

يقدم بوابة الوفد خدمة بث مباشر مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم ، حيث ينزل ليفربول ضيفا ثقيلا على نظيره مانشستر يونايتد، في مساء الأحد، على ملعبأولدترفورد، ضمن منافسات الجولة التاسعة، من مسابقة الدوري الإنجليزي.
وتقام مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في تمام 5:30 مساء بتوقيت القاهرة،وتذاع عبر قناة بي إن سبورت 1.
وجاء تشكيل ليفربول لمباراة مانشستر يونايتد كالآتي:
حراسة المرمى: أليسون.
خط الدفاع: ترينت - فان دايك - ماتيب - روبيرتسون.
خط الوسط: فابينيو - مانى - فينالدوم.
خط الهجوم: أوريغي - فيرمينو.
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