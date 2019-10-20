مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر .. الدوري الإنجليزي

يقدم بوابة الوفد خدمة بث مباشر مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم ، حيث ينزل ليفربول ضيفا ثقيلا على نظيره مانشستر يونايتد، في مساء الأحد، على ملعب

أولدترفورد، ضمن منافسات الجولة التاسعة، من مسابقة الدوري الإنجليزي

وتقام مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في تمام 5:30 مساء بتوقيت القاهرة،

وتذاع عبر قناة بي إن سبورت 1.

وجاء تشكيل ليفربول لمباراة مانشستر يونايتد كالآتي:

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حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: ترينت - فان دايك - ماتيب - روبيرتسون.

خط الوسط: فابينيو - مانى - فينالدوم.

خط الهجوم: أوريغي - فيرمينو.